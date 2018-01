Galerii: Pariisi Vesi sai 23aastaseks

Pariisi Vee raudvara – müüjad Elle Piirve ja Riina Teller, kes töötavad Haapsalu ainukeses parfüümipoes esimesest päevast peale. Foto: Arvo Tarmula

Reedel pidas Haapsalu peatänava ääres tegutsev Pariisi Vee butiik

oma 23. sünnipäeva.

„Kõik Haapsalu ilusad naised olid täna Pariisi Vees!“ kuulutas poe kõige esimene klient, Lääne Elu fotograaf Arvo Tarmula, kui sünnipäevapeolt toimetusse tagasi jõudis.

Nii kõrge vanusega ärisid pole Haapsalus just palju. Ettevõttena alustas Pariisi Vesi tegevust juba aastal 1991 ja oli esimene parfüümide ja kosmeetikatoodete maaletooja ja edasimüüja Eestis.

„Mina ei olnud siis veel juhatuse liige, aga ma tean, et Haapsalu poega oli asi nii, et Tallinnas oli just pood avatud. Kuidagi üheaegselt juhtus, et Haapsalu linnapea Urmas Sukles teadis Pariisi Veest ja meie jälle sattusime Haapsallu käima,“ meenutas Pariisi Vee omanik ja juht Nils Niimann, kuidas sündis idee toona üsna vaikseks jäänud väikelinna eksklusiivne Prantsuse parfüümide pood teha.

Kuigi ajad oli keerulised ja luksuskaubad ei olnud tähtsuse järjekorras kindlasti esimene, teine ega ka mitte seitsmes eluks vajalik komponent, läks pood käima. Nüüd on sellest juba 23 aastat.

„Meie pikaealisuse ja edu pant Haapsalus on meie kaks fantastilist müüjat – ilma nendeta poleks meie poodi Haapsalus juba väga ammu. Me elasime kõik kriisid üle,“ sedastas Niimann.

Pariisi Vees hoolitsevad klientide eest poe avamise esimesest päevast peale Riina Teller ja Elle Piirve.

„Nad on läbi kõigi aegade näidanud imetlusväärset lojaalsust ja vastupidavust. Ja muidugi teeninduskultuur! Ma ei ole läbi aastate ja pidevalt ühegi teise töötaja kohta nii palju kiidusõnu saanud kui Riina ja Elle kohta,“ rääkis Niimann.

Pariisi Vee võlu koostisosa on Niimanni sõnul lisaks töötajatele ka butiigilik atmosfäär, mida Eestis palju enam ei kohta ja mida tulevad Haapsallu nautima ka poe välismaised kliendid.

„Meie omalt poolt teeme kõik, et nii jääkski,“ ütles Niimann.

Riina Teller ja Elle Piirve kostitasid reedel Pariisi Vee püsikliente kohvi-tordi ja väikeste üllatuste ning sooja vastuvõtuga.

Fotod: Arvo Tarmula