Võõra viipekaardiga ostelnud alaealiste vanematel tuli kahju hüvitada

Foto: Pixabay

Eelmise aasta detsembris leidsid kaks alaealist Haapsalus võõra pangakaardi ja jõudsid sellega teha 145 euro eest erinevaid oste. Haapsalu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Inga Pärnaste sõnul päädis asi kokkuleppe ja kahjude hüvitamisega.

Et tema pangakaart on kadunud, avastas Haapsalus elav naine eelmise aasta 25. detsembril ja pöördus kohe samal päeval ka politseijaoskonda. Tegemist oli pangakaardiga, millel oli ka viipemakse funktsioon, mis andis kaardi leidjatele võimaluse seda poes makstes ilma PIN-koodi teadmata kasutada. Lisaks selgus, et kaarti on kasutatud ka veebipoodides.

„Kannatanu andis politseile info kaardiga tehtud ostude kohta, mis leidsid ka kinnitust. Ostud olid sooritatud Haapsalu vanalinnas asuvas kaupluses ja ka internetikeskkonnas,“ ütles Pärnaste Lääne Elule.

Algatatud väärteomenetluse käigus tuvastati, et ostud sooritasid kaks alla 14-aastast last, kes mõlemad on tänaseks üle kuulatud ja nad tunnistavad oma süüd. Kuna tegemist on alaealistega, vestles politsei ka laste vanematega.

„Usun, et ükski vanem ei tunne rõõmu selle üle, kui tema laps on toime pannud süüteo,“ märkis Pärnaste.

Ta rõhutas, et ka mittesubjektidega ehk alla 14-aastase toime pandud süütegu toob kaasa vastutuse. „Kui kohtuväliselt kokkuleppele ei jõuta, on võimalik nõuda kahju hüvitamist tsiviilkorras. Antud juhul jõudsid osapooled kahju hüvitamise osas omavahel kokkuleppele,“ ütles Pärnaste.

Pärnaste sõnul on selliste juhtumite puhul väga tähtis nii lastega kui ka nende vanematega vestlemine. „Kuigi on oluline, et alaealised mõistaksid, et igal teol on tagajärg, siis kõige tähtsam ei ole mitte karistamine, vaid laste suunamine nii, et nad ise oleksid motiveeritud tegu tulevikus mitte kordama. Lapsevanematel tuleks tunda huvi oma laste tegemiste vastu ja kodus tuleks koos selliseid teemasid arutada,“ rõhutas ta.