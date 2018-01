Presidendi nõunik ei näe hümni ära jäämises probleemi

President Kersti Kaljulaidi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe leidis, et ETV otseülekanne aastavahetuselt Vabaduse väljakul oli igati väärikas ja meeleolukas, hoolimata sellest, et pärast presidendi kõnet ei kõlanud platsil Eesti hümn, kirjutas Postimees.

Seekord pidas president oma kõne Vabaduse väljakul, kuid kõnele ei järgnenud Eesti hümni mängimine, nagu se on toimunud kõigil taasiseseisvumise aastatel. See häiris paljusid inimesi, teiste seas ka dirigent Tõnu Kaljustet ja ringhäälingunõukogu esimeest Rein Veidemanni.

«Ma arvan, et traditsioonidel on oma kindel koht, aga teiselt poolt tuleb ju ka vaadata aastavahetuse üritust kui kunstilist tervikut ja ma saan täiest aru selle korraldajatest ja lavastajatest. Eks nad kaalusid seda, kuidas see kõik tervikuna mängib. Selline asi oli Vabaduse väljakul ju esimest korda. Keegi ei teadnud ju päris täpselt, kuidas see seal välja näeb. Hümn on ju nii väärikas sümbol, et selle jaoks tuleb leida sobiv hetk ja koht. Ja ma saan täiesti aru ka sellest, kui ei soovitud hümni mängida sel hetkel, kui tänavatel käib juba tohutu paugutamine,» rääkis Linnamäe.