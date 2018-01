LOETUIMAD LOOD 2017. Väljaütlemised Lääne Elus maksid turu perenaisele töökoha

Avaldame 2017. aastal Lääne Elu veebis enim loetud lood.

Haapsalu turu perenaine Katrin Rannamäe sai ametist lahti, sest julges turgu kritiseerida. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid käskis Haapsalu turu perenaise Katrin Rannamäe tema ametikohal välja vahetada Lääne Elus ilmunud artikli pärast.

14. oktoobri Lääne Elus ilmunud artiklis „Turumüüjad külmetavad lausvihma käes” iseloomustas Haapsalu turu perenaine Katrin Rannamäe turu seisukorda sõnaga „pekkis”. Ta näitas värskelt asfalteeritud turuplatsil suurt lompi, kust vihmavesi ära ei voola, sest sajuveetorustik on ühendamata, ning rääkis seda, et enne valimisi värviti üle turuhoone fassaad, kuigi tagasein on mädanenud. Rannamäe ütles, et tal pole aimugi, kas ja millal turu uuendamine jätkub. „Valimised on ukse ees. Iga teine on lubanud uut turgu, aga kus see siis on,” pahandas Rannamäe oktoobris Lääne Elu veergudel.

Kõik see maksis Rannamäele töökoha. Novembri algusest vastutab turu eest Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps. Rannamäe ise kuulis vallandamisest Lääne Elu käest. Rannamäel ei olnud aga kuni selle nädala teisipäevani õrna aimugi, et turul on juba kuu algusest uus peremees.

„Minuga sellest räägitud ei ole. Turu võtmed on minu käes. Eile korjasin müüjailt kohamaksu. Alo ei ole mulle öelnud, et mina turuga enam ei tegele,” ütles Rannamäe Lääne Elule teisipäeval.

Ka ei teadnud ta midagi sellest, et peab hakkama tegelema Ridala kalmistutega. Rannamäe teada olid mingid muudatused tulemas, aga täpsemalt polnud neist räägitud. „Ma ei käi iga päev internetist vaatamas, kas ma olen perenaine või mitte, aga kui Alo ütleb, et ma ei ole, siis nii on,” ütles Rannamäe.

Turu omanik on Haapsalu linn, turgu haldab Haapsalu Linnahoolduse osaühing. Haapsalu Linnahoolduse veebilehel seisab Haapsalu turu taga just Alo Lõpsi nimi. Turu senise perenaise Katrin Rannamäe vastutada on veebilehe järgi kalmistud. Lõps kinnitas Lääne Elule, et turu eest vastutab nüüd tema.

„Turul on üks inimene, kes turuga tegeleb. Kui seda peab just nii nimetama, siis jah, mina olen turu peremees novembri algusest peale,” ütles Lõps.

Rannamäe tegeleb Lõpsi sõnul nüüd ainult kalmistutega. „Peale Haapsalu tuleb tal hakata tegelema ka Ridala kalmistutega. Pole vaja inimest üle koormata,” põhjendas Lõps perenaise vahetust.

Küsimusele, kas Rannamäe sai ametist lahti, sest kritiseeris Lääne Elu artiklis turu seisukorda, vastas Lõps: „See on spekulatsioon, mis ei vasta absoluutselt tõele. Me ei lase inimest sellepärast lahti, et ta ajakirjandusega suhtleb.”

Haapsalu Linnamajanduse nõukogu liikme ja Haapsalu volikogu esimehe Jaanus Karilaiu sõnul see päris nii siiski ei ole. „Kui inimene tuleb avalikkuse ette hädaldama, et turg on kehvas seisus, siis sellega leppida ei saa,” ütles Karilaid.

Lääne Elule teadaolevalt käskis just Karilaid Lõpsil perenaine välja vahetada. Karilaid ütles, et enne 14. oktoobri artikli ilmumist polnud tal õrna aimugi, mis seisus turg tegelikult on. „Selle kohta ei tulnud perenaiselt mitte ühtegi signaali,” märkis Karilaid.

Karilaid arutas pärast artiklit turu seisukorda. „Siis me arutasime seda asja ja Lõps ütles, et ta on valmis võtma vastutuse turu eest enda peale,” ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul pidi Haapsalu turu perenaise vahetuse korraldama Lõps. „Kas ja kuidas ta seda on teinud, sellega pole ma kursis, aga kui juht teeb ümberkorralduse, siis tuleb töötajat teavitada. Kui ta seda teinud ei ole, ei saa ta oma tööga hakkama,” ütles Karilaid.

Karilaid tunnistas, et turul on hulk tegemata töid ja kui turumüüjate tingimused on varasemaga võrreldes halvenenud, siis ei saa sellega leppida. „Fassaadi uuendamisest ja turuplatsi asfalteerimisest on vähe. Turu puhul on tehtud vigu, ja neid tuleb tunnistada. On see siis turu perenaine, on see Alo Lõps, on see Jaanus Karilaid. Me ei ole oma tööga hakkama saanud,” ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul ei saa aga ka turu perenaine öelda, et uuendamise plaane on tema eest varjatud. „Kui ta nägi, et olukord on nii hull, siis tulnuks seda öelda meile, mitte minna avalikkuse ette. Ilmselgelt käib töö talle sel juhul üle jõu,” ütles Karilaid.

Pärast Karilaiu ja Rannamäega rääkimist helistas Lääne Elu uuesti Alo Lõpsile, küsimaks, kes siis ikkagi on turu peremees või perenaine. „Turuga tegelen mina. Katrin ei tegele,” ütles Lõps korduvalt. „Maksu korjata võib kes iganes. Vastutan mina. Enne vastutas Katrin. Nüüd vastutan mina.”

Sellele lisaks püüdis Lõps artikli ilmumist takistada. „Teil ei ole lubatud Katrini kommentaare kasutada!” ütles Lõps.

Haapsalu Linnahoolduse nõukokku kuuluvad koos Karilaiuga Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ja linnavolinik Riho Lepp.