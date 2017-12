Valitsus toetab kirikuid 8,2 miljoni euroga

Valitsus otsustas neljapäeval toetada Eestis tegutsevaid kirikuid 8,2 miljoni euroga, millest 6,8 miljonit eurot saab Eesti Evangeelsele Luterliku Kirik (EELK) ja 1,4 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK).

Kirikud loobuvad toetuse eraldamisega seoses varasematest varalistest vaidlustest, ütles riigihalduse minister Jaak Aab valitsuse pressikonverentsil.

Täpsemalt otsustas valitsus omandireformi reservfondist eralda vahendid tagastamatu toetusena toetuse andmiseks kirikutele sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

EELK plaanib 6,8 miljoni euro suuruse toetuse eest 2 miljoni euroga restaureerida Tallinna Toomkirikut, 1,2 miljonit eurot paigutada Mustamäe sakraalhoonete ehituse, renoveerimise ja soetuste toetuseks ning kasutada 3,6 miljonit eurot ühiskonda suunatud tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ja investeeringuteks toetuseks.

EAÕK plaanib 1,4 miljoni euro suurust toetust kasutada Saaremaa juba toimiva nunnakloostri edasiste rajamistööde toetamiseks ja hilisemalt ka mungakloostri rajamiseks.

EELK peapiiskop Urmas Viilma pöördus 20. detsembril valitsuse poole taotlusega omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks, selgub eelnõust, mille riigihalduse minister Jaak Aab esitas valitsusele 22. detsembril. EAÕK esitas oma taotluse 22. detsembril.

Valitsuse omandireformi reservfondi jääk ennekirikutele raha eraldamist on 16,8 miljonit eurot. Toetuse kasutamiseks sõlmib rahandusministeerium pärast korralduse vastuvõtmist kirikutega lepingu, milles fikseeritakse korraldusega eraldatud raha kasutamine sihtotstarvete kaupa.

Peaminister Jüri Ratas märkis möödunud neljapäeval valitsuse pressibriifil, et valitsus on viimasel ajal sageli kohtunud kirikujuhtidega, et lahendada erinevaid küsimusi ning ta avaldas lootust, et ka nüüd esile kerkinud hüvitise nõue saab lahenduse.