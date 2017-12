Lääne-Nigula lõi Koit Uusiga üürimaja ehitamiseks käed

Lääne-Nigula volikogu otsustas oma eilsel istungil, et üürimaja ehitamine Linnamäele võetakse ette koos ärimees Koit Uusi ettevõttega OÜ Maali Üürimaja. Selleks ostab vald 1301 euro eest ettevõtte enamusosaluse.

Abivallavanem Taivo Kaus selgitas volikogule, et ettevõte OÜ Maali Üürimaja omanik tegi vallale ettepaneku osta ettevõttes enamusosalus. Sel juhul saab ettevõtet kasutada Kredexi toetuse abil Linnamäele Maali kinnistule kortermaja ehitamiseks.

„Tegemist on tuttuue firmaga, mis on sellel eesmärgil tehtud,“ ütles istungile selgitusi jagama kutsutud ettevõtja Koit Uus. Maali Üürimaja kuulub Uusi ettevõttele Investeeringute Hoolduse OÜ.

Vallavanem Mikk Lõhmuse koostatud selgitusest said volikoguliikmed teada, et OÜ Maali Üürimaja on eelnevalt omandanud mõttelise osa Maali kinnistust Linnamäel koos Puusepa arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud 11 korteriga korterelamu eelprojektiga. Kinnistu on osaühingusse ostetud ligemale 100 000 euroga.

„Põhimõte on selles, et vald ei pane raha sisse, kuid vallal on võimalus [Kredexilt] küsida nelja aasta jooksul 2,5 miljonit eurot toetust,“ ütles Uus.

Volikoguliige, reformierakondlane Marek Topper soovis Uusilt teada, kas vald teenib tehinguga ka kasumit.

„Jah ja ei. Kasu saab, aga kasumit ei tohigi saada,“ ütles Uus. „Kui selle arvelt teenib keegi kasumit, siis selle kasumi võrra vähendatakse toetust.“

Ärimehe sõnul saab vald aga kasu küll, sest valla territooriumil uueneb elamufond. „Sellega on vallas üks töö tehtud, mida muidu peaks vald ise tegema,“ lausus Uus.

Kaus ütles volikogule, et vallaeelarves kortermaja ehitamiseks raha planeeritud ei ole, kui üürimaja ehitatakse Maali Üürimaja kaudu, saab vald eelarveraha kulutada muudele ettevõtmistele.

Uusi hinnangul tuleb Maali Üürimajal, kui Kredexi toetus saadakse, omalt poolt lisada 350-400 tuhat eurot. See jääb aga, nagu osanike lepingusse kirjutatakse, Uusi firma kanda.

Kausi sõnul ei võta vald üürimaja ehitamiseks laenu. „Me ei võta laenu, me saame toetuse,“ lausus Kaus. Volikogu esimees Neeme Suur lisas: „Siin ei teki vallal kohustust. Firma võtab laenu, garanteerib eraosanik, see on määruses kirjas.“

Topper soovis teada, milliseks kujunevad Linnamäe kortermaja üürihinnad.

Uus ehitas Uuemõisa kümme aastat tagasi üürimaja ning sealsetest hindadest lähtuvalt prognoosis ta Linnamäe korteri üürihinnaks 160 eurot kuus. „See on stardikas ja päris realistlik,“ lausus Uus.

Jüri Ott küsis Kausilt, miks vald justnimelt Koit Uusi partneriks valis, et kas oli ka teisi võimalusi.

„Tegelikult ei olnud. Pakkumine tuli ainult tema poolt,“ ütles Kaus.

„Initsiatiiv tuli minult, sest mul oli suvel aega,“ lisas Uus. „Ma ei pidanud kuhugi kandideerima ja mul oli aega määrust lugeda. Projektiga olen tegelenud sellest alates, kui mul tekkis usk, et sotsidel see üürimajade programm läbi läheb.“

Selle poolt, et Lääne-Nigula vald ostab Linnamäele üürimaja ehitamise nimel enamusosaluse Koit Uusi ettevõttes OÜ Maali Üürimaja, oli 20 volikoguliiget, 2 jäi erapooletuks.

Seejärel otsustas volikogu, et OÜ Maali Üürimaja täidab elamumajandusalast avalikku ülesannet.

Taustsüsteem

Üürimajade ehitamise programm

Juulikuus jõustus üürielamute ehitamise toetuse kord, millega kehtestati tingimused kohalikele omavalitsustele, kes soovivad riigi toel arendada elamufondi.

Selleks aastaks on toetuse tarbeks planeeritud 2,5 miljonit eurot, järgnevaks kolmeks aastaks 20 miljonit eurot aastas. Toetuse määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused peavad tulema kohaliku omavalitsuse omafinantseeringust.

Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2,5 miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksusele või tema valitseva mõju all olevale üksusele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ja kes haldusakti või halduslepingu alusel täidab vastavaid avalikke ülesandeid.

Projekti jätkusuutlikkust arvestades on keelatud üürielamu või selle osa võõrandamine uusehitisena valminud üürielamu puhul 20 aasta jooksul alates üürielamu püstitamisest ja ümberehitatud üürielamu puhul 15 aasta jooksul alates hoone ümberehitamisest.

OÜ Maali Üürimaja

Osakapitali suurus 2550 eurot, millest Lääne-Nigula vald omandab 51 % (1301 eurot).

OÜ Maali Üürimaja on eelnevalt omandanud mõttelise osa Maali kinnistust Linnamäel koos Puusepa arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud 11 korteriga korterelamu eelprojektiga. Kinnistu on osaühingusse ostetud hinnaga 97 300 €, tasumise tähtajaga 52 kuud – 31. märts 2022.

Pooled lepivad kokku, et esimesel võimalusel, kui projekt on ellu viidud ja on seaduslik võimalus vallal oma eesmärke täita ka osanikuks olemata, müüb vald ettevõtjale osa tagasi. Tagasimüük toimub hiljemalt 20 aasta möödudes Üürimaja valmimisest.

Positiivsed küljed

Linnamäe piirkonda ehitatakse 8-12 korteriga kaasaja nõuetele vastav hoone, see lahendaks piirkonna elamispindade põua ja võimaldaks valda elama asuda noortel peredel, kes kohe ise oma elamispinda soetada või ehitada ei jõua.

Realiseeritakse arengukavas sätestatud eesmärk osaleda riiklikus üürielamute programmis ning vähendatakse riigi raha toel piirkondlikku kaasaja nõuetele vastavate elamispindade defitsiiti.

Valda tuleb uusi maksumaksjaid.

Taotluse esitamine iseendast ei too rahalisi kohustusi.

Riskid

Üürielamu ehitamine (ja Maali kinnistu jagamine) ei ole Oru valla ÜP kohaselt võimalik ilma detailplaneeringuta. 2018. tuleb algatada (ja koostada) DP.

Projektile raha ei eraldata ja rakendub tagasimüügimehhanism.

Lääne Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse koostatud memorandumi andmeil

Fotod: Urmas Lauri