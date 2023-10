Lääne-Nigula valla otsus ähvardab vanapaari igaveseks lahutada

“Kui südikas tütar poleks vaidlustanud vanapaari hooldekodutoetusest ilma jätmist, oleks Lääne-Nigula valla otsus saatnud nad tagasi koju, kus haigustele alla jäänud eakad iseseisvalt elada ei suutnud,” kirjutab Postimees.

Ent valla uus otsus, mis andis toetuse ainult mehele ja jättis naise sellest ilma, võib paari juba igaveseks lahutada, kui tütar kohtust õigust ei saa.

Milvi ja Mihkli elu varises kokku juulis, kui hooldekodutoetuse küsimise peale saabus Lääne-Nigula vallalt vastus: paar on piisavalt terve selleks, et edaspidi juba ise valla toel oma elu elada, või kui nad soovivad jääda hooldekodusse, peavad ise maksma.

“Kui poliitikud lubasid pensioni eest hooldekodu kohta, jäime neid uskuma, aga tegelikult teeb otsuseid vallajuht, kes leidis, et hooldekodutoetust pole meiesugustele vaja,” ütles Milvi (84, pereliikmete nimed muudetud). Abikaasa Mihkel (90) lisas, et praeguseks on olukord veelgi hullem, sest pärast valla otsuse vaidlustamist sai tema küll toetuse kätte, aga Milvi jäeti ilma, mis tähendab, et paar aetakse sunniviisiliselt lahku.

