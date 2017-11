Erasõiduks tööauto kasutaja saab “naabrivalve” korras maksuametile üles anda

Foto on illustreeriv. Foto: Arvo Tarmula

Uuest aastast alates saab igaüks liiklusregistri avalikust andmebaasist kontrollida, millised autod on ette nähtud ainult töösõitudeks, ning maksuametile vihje anda, kui naaber vabal ajal tööautoga ringi liigub. Maksuameti kinnitusel ei reageeri nad aga igale vihjele ning tegu pole üleskutsega pealekaebamisele, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Kui rahandusministeerium aasta alguses palju kriitikat tekitanud värviliste numbrimärkide plaanist loobus, otsustati selle asemel hakata avalikku liiklusregistrisse tegema hoopis märkeid ainult töösõitudeks kasutatavate autode kohta.

Maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi rääkis hiljutisel PwC konverentsil, et kuna liiklusregistri info on avalik, on tegu niinimetatud naabrivalve efektiga, sest inimesed saavad ise jälgida, kas autosid kasutatakse ainult töösõitudeks, ja sellest ka maksuametit teavitada.

Kes soovivad ametit teavitada kahtlusest, et sõiduautot ei kasutata eranditult ettevõtluses ja sellega hoitakse kõrvale maksude tasumisest, teha seda maksuameti vihjeinfo aadressil vihje@emta.ee või telefonil 800 4444.

Saabunud vihjet peab toetama ka maksuameti riskianalüüs ning kui amet reageerib, siis tähendab see eelkõige, et ettevõtjaga võetakse ühendust ,et koostöös täpsed sõiduauto kasutamisega seotud asjaolud välja selgitada.

Loe pikemalt ERR-i uudisteportaalist.