Sügisjooksul püstitati kaks maakonna maratonirekordit

Endel Susi

Nädalavahetusel Tallinnas peetud SEB Tallinna sügisjooksul oli põhidistantsiks maratonijooks, kus selgitati ka Eesti meistrid.

Eesti meistrivõistluste arvestuses võitis Läänemaa kergejõustikulubi sportlane Argo Jõesoo uue maakonna rekordiga 2:28.15 Uus rekord ületab eelmist, mullu Hannoveris püstitatud rekordit 55 sekundiga.

Sügisjooksu arvestuses edestasid Jõesood kolm Keenia meest. Võitis Kiprotich Kirui uue rajarekordiga 2.09.22. Kui kohe alguses läksid Keenia jooksjad kolmekesi eest ära, suurendades iga viie kilomeetriga edu kahe minuti võrra, siis alates 30 km nende tempo pisut rauges. Teise koha võitnud keenialase tempo oli võrdne Jõesoo tempoga. Kolmas mees kaotas viimasel 12 kilomeetril Argole juba üle minuti. See näitab, et Jõesool on potentsiaali oma aega oluliselt parandada.

Eesti meeste omavahelises mõõduvõtmises jooksid Raivo Alla ja Argo Jõesoo koos 30 km, siis Jõesoo kiirendas ja lõpuks edestas peamist konkurenti Eesti meistritiitlile 2,5 minutit. Teised jäid juba kaugemale. Jõesoo oli jooksu tingimustega väga rahul eriti mis puudutab ilmastikuolusid. Ainult metsavahel oli rada veidi puhmevõitu.

Klubi on samuti Jõesoo tulemusega väga rahul ja võimalusel alati aitab teda tema eesmärkida saavutamisel. Jõesoo saavutus on seda märkimisväärsem, et ta on jõudnud selle tulemusi talutöö kõrvalt.

Naiste rekordi püstitaja oli Lihula vallasekretäri abina töötav Katrin Lehtpuu. Tema nettoajaks fikseeriti 3:22.22, millega oli ta üldjärjestuses kõrgel 276. kohal, naiste arvestuses aga koguni 11. Lehtpuu treener on Kaupo Tiisler.

Eelmine rekord kuulus Kaity-Marin Tiitmaale ajaga 3:31.47 ja oli püstitatud 5 aastat tagasi.

Peale selle osales maratonil Haapsalust 10 rahvaspordi tasemel jooksjat. Parimad neist olid Andrus Sults ja Ervin Uiga, kes said aegadeks vastavalt 3:17.22 ja 3:18.26.

Päev varem toimusid lastejooksud, 10 km jooks ja kepikõnd, kus oli vastavalt 3756 ja 1021 lõpetajat.Nii jooksus kui kepikõnnis osales hulgaliselt ka läänlasi, eriti Haapsalust. Meie parimad olid meestest Aimar Kello ja naistest Laura Väli. Nad saavutasid aegadeks 46.32 ja 53.42. Väli tuli noorsooklassis kümnendaks.

Kepikõnnis oli Läänemaa parim naistest haapsallane Ülle Erit ajaga 1:09.05 ja saavutas selle tulemusega naistest N50 klassis 5. koha. Meeste parim oli Lauri-Madise talunik Lihula vallast Aleksander Saak ajaga 1:01.20. Ta oli meeste konkurentsis 25. ja noorsoo klassi arvestuses esimene.

10 km jooksu miinuseks oli see, et osalejaid oli liiga palju ja oma tempoga kohe alguses alustada ei saanud. Lõpptulemusele see muidugi kasuks ei tule. Soovitan kõigi aprillis alustada hooaega Haapsalu 10 km jooksuga ja head ajad on teile hooajaks kindlustatud.

