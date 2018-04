Taavi Lehemaa tuli Soomes murdmaasuusatamise maratonisarjas medalile

Läänlane Taavi Lehemaa osales Lapimaal peetud võistkondlikul suusamaratonil, kust tuli tagasi tagasi teise kohaga.

9.-13. aprillini peeti Lapimaal Monios 41. Lapimaa maratonisari suusatamises (Lapponia Hiihto), kus viie päevaga läbiti 3 maratoni pikustega 60, 50 ja 80 km.

Osales 12 kolmeliikmelist võistkonda, kelle hulgas tuli Muomio kohalik võistkond Äkäslompo, kuhu kuulusid eestlastest Taavi Lehemaa ja Morten Priks, teiseks. Kolmanda liikmena kuulus võistkonda Soome U-23 vanuseklassi meister Anna-Kaisa Saari. Otepäälane Morten Priks töötab seal Lapimaa suusaklubis määrdemeistrina. Taavit seob klubiga ainult see, et aidati tema suuski seekordseks võistlusteks ette valmistada.

Teine eestlastest koosnev võistkond, kuhu kuulusid Kaarel Kasper Kõrge ja Kristjan Koll ning tšehhitarist Word Cupi sarja medaliomanik Klara Moravcova, tuli kolmandaks.

Võitjaks tuli soomlaste võistkond Koström Ski-Doo, kus võistlesid Soome meistrivõistluste medaliomanik Kari Varis ning Sotši olümpiamängude medalivõitjad Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen.

Eestlastel oli ette näidata küllalt head kohad tänavustelt Eesti meistrivõistlustelt (EM), mis oli ühtlasi olümpiamängude katsevõistluseks 15 km vabatehnika sõidus. Koll tuli seal neljandaks, Kõrge viiendaks, Priks kuuendaks. Lehemaa saavutas EMil 15+15 km suusavahusega sõidus 8. koha, ületades selle tulemusega endiste aegade parema EM tulemusi mitme koha võrra Tänavu saab tema arvele kanda samuti Estoloppeti sarja kokkuvõttes saavutatud kolmanda koha.

Individuaalselt lõpetas kolmeetapilise võistluse 192 suusatajat üheteiskümnest riigist. Peamiselt siiski soomlased, kuid oli mitmeid tugevaid võistlejaid nii Rootsist, Švreitsist kui Prantsusmaalt. Eestist võistlesid peale ülalnimetatute veel Wordloppeti sarja võistlejad Erki Unn ja Aigar Kallas.

60 km võistlusel õnnestus neljal kõvemal eestlasel koostööd tehes kohe algul eest ära minna ja edumaad kasvatada, kuid peale 22 km algas raske ja pikk tõus, kus meie mehi tabas kiire alguse tõttu tagasilöök, millest ei õnnestunudki enam välja tulla. Kõige paremini kosus sellest Lehemaa, kuid mitte täielikult. Lehemaa lõpetas siiski meie parimana 14. kohal ajaga 3:27.55.

50 km võistlusel olid meie võistlejad juba ettevaatlikud, eriti Lehemaa, kes seekord pidi leppima 19. kohaga ajaga 2:28.36.

80 km võistlusel saavutas Lehemaa 15. koha ajaga 3:51.37. Vahepeal murdis ta kepi ja sai uue alles 10 km pärast, seega 10 km ühe kepiga.

80 km võitis Juho Mikkonen ajaga 3:43.33 edestades viimasel meetritel kogu distantsi vedanud Kari Varist kahe sekundiga. Nemad olid ka kokkuvõttes 2 paremat. Naistest võitis selle kolmikürituse Kerttu Niskanen.

Eestlaste kohad kokkuvõttes olid 12. Taavi Lehemaa, 14. Kaarel Kasper Kõrge, 18. Kristjan Koll, 21. Morten Priks 149. Aigar Kallas, 157. Erki Unn.

Lehemaa parandas oma möödunud aastast üldkohta 8 koha võrra ja pälvis eriauhinna kui parim välismaalane.

Selles mõttes on Taavi Lehemaa saavutused väga tublid, sest ta tegi seda TÜs majanduse õppimise kõrvalt. Isegi selle võistlussarja ajal tuli jõuda siluda lünki magistritöös. Kõikide raskuste kiuste suutis ta hooaja jooksul läbida ettevalmistustsüklis 550 km. Eesti tippudel koguneb kilomeetreid siiski 250 km võrra rohkem. Teine väga oluline küsimus Lehemaale on toetajate leidmine. Põlve otsas tänapäeval kaugele ei sõua, on vaja nii kvaliteetseid laagreid kui varustust ja füsioteraapilist abi. Kuigi mehel tahet jagub ja tulemused näitavad edasiminekut, ka tippujõudmise iga on veel ees, kuid toetuse puudumine võib edasisele karjäärile punkti panna.