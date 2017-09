Nädalavahetusel liigub Haapsalu ajas tagasi (Nostalgiapäevade kava)

Malle-Liisa Raigla

Nostalgiapäevade paraad toob laupäeva keskäeval tänavale endisaegsed sõiduvahendid. Foto arhiiv

Jälle on kätte jõudnud aeg, milsaab kapipõhjast välja tirida unustusehõlma vajunud, retrostaatuse pälvinud riided ja aksessuaarid, garaažist väljaajada endisaegse sõiduki ning kõige sellega minna See teatrisse ehk tootmiskoondisse Vikero nostalgiapäevi pidama.

„Kaltsupoed ostetakse tühjaks,” ütles nostalgiapäevade korraldaja Roman Sultangirejev ehk Rommy.

Tema sõnul on ajastutruu riietus nostalgiapäevadel oluline, sest peale iga-aastase moedemonstratsiooni liigub tänavu linnavahel ka moepolitsei, kes teeb pilti. Kõik pildid pannakse nostalgiapäevade Facebooki lehele üles.

„Parim võidab vabal valikul reisi ükskõik kuhu omal kulul,” ütles Sultangirejev.

Sultangirejevi sõnul riietavad nostalgiapäevade fännid end iga kord ise moodi, kuigi alati on kohapeal kindralid ja militsionäärid, kes korda valvavad.

Oma bussipeatus

Nostalgiapäevad leiab tänavu kergemini üles, kui bussist väljuda Nostalgia peatuses, mis asub Vaba 10 maja ees. Seal peatuvad ka bussid, mis viivad ümber Haapsalu sõitma.

Sealtsamast algab ka tänavusel nostalgitsemisel esimest korda korraldatav öösõit. Veoauto juhtimisel sõidetakse läbi toona populaarsed kohad: tehakse tiir ümber viigi, käiakse Lääne Kaluri territooriumil, kus tegutses omal ajal üks kuulsamaid väljaspool Tallinna asunud varieteesid. Samuti viib öine sõit raudteejaama ja Lossiplatsile ning lõpeb samas Nostalgia peatuses.

Kontsertidel See teatris ehk kunagises tootmiskoondises Vikero esinevad tänavu ainultlive-bändid. Esimesel päeval mängivad Peramaa parunid ja naisansambel Kompvek, teisel õhtul V.I.A 69 ning Regina ja Madis Kari.

Teatri õuel ja maja teisel korrusel on kavas näidata filme vanade filmiaparaatidega. Aparaadid 35millimeetriste filmide näitamiseks sai See teater Saaremaalt.

„Igalt poolt võetakse maha, meie võtame kasutusele,” ütles Sultangirejev filmiaparaatide kohta. Peale nostalgiapäevade on teatrilkavas edaspidiginäidata filme nende aparaatidega, samuti luua kinoklubi.

Endiselt on populaarne paraad

Nostalgiapäevade populaarseim osa on endisaegsete sõidukite paraad laupäeva keskpäeval. Kui palju osaleb paraadil autosid, ei ole korraldajad osanud ühelgi aastal öelda, kuid iga aastaga on neid järjest rohkem. Paraad kulgeb spordihoone juurest läbi linna Lossiplatsile, kus on peale autode väljanäituse ka vanakraami laat.

„Tänavu on nii palju müüjaid, et kohe on!” ütles Sultangirejev.

Varasemail aastail on müüdud kõike, mis nõukogude ajal vähegi kasutusel oli, riietest ja piimapüttidest kuni tänapäevalgi populaarsete vahvlimasinateni.

Järjekorras juba 13. nostalgiapäevad on omanäoline nišiüritus, millega on kaasa tulnud terve linn. Peale See teatri on üritusi ka Vanakinos, mis on ametlik ööklubi, kuursaalis, kus esineb ansambel Laine, Africa ööklubis, kus esineb Bad BoysBlue,Soffas, kus toimub teemakohane milonga, ja Aptekis.

13. Nostalgiapäevade kava

Reede, 8.september

Tootmiskoondis Vikero (See teater, Vaba 10) „Lõpeta töö – 13. nostalgiapäevad on alanud!”

20 Avatakse uksed

21 Kino Klubi (See Teatri õuel ja 2. korrusel)

Vanade aparaatidega näitavad vanu filme Eimar Sikmann ja Riho Luhter

Tantsuks V.I.A. PERAMAA PARUNID ja naisansambel KOMPVEK

Avatud puhvet, pääse 7 €

21 Nostalgiapäevade ametlik avamine (See teatri õuel)

21.30 ÖÖSÕIT marsruudil: Vaba 10 bussipeatus Nostalgia (See teater) – Vee tn – Rüütli tn – Suur-Mere tn – Supeluse tn – Sadama tn – Kaluri – teeme ringi kunagise Lääne Kaluri territooriumil – edasi liigume Holmi tee – Uus-Sadama – Lahe tn – Kalda tn – Jaama tn – sõidame raudteejaama eest läbi tagasi Jaama tn – Posti tn –Karja tn – Lossiplats – Karja tn – Vaba 10 bussipeatus Nostalgia (See teater)

Kogunemine 20.30 See teatri juures

Laupäev, 9.september

12 Kogunemine paraadiks Mulla tn ja Lihula mnt

13 PARAAD peatänav –piiskopilinnus

Piiskopilinnuses laat, täika, ans MESI ja Oruka punt (Vello Orumetsa laulud), tantsurühm Must Kohvi ja Cho-Co-Late slaaviühing Bõlina, MOEDEMMM, loterii(iga loos võidab)

14.30 Autode vigursõit Lossiplatsi parklas

16–19 nostalgiliste line-tants

Lääne maakonna keskraamatukogu (Posti 3)

11–15 Lääne maakonna keskraamatukogu ees traditsiooniline tasuta raamatute laat.

Tootmiskoondis Vikero (See teater, Vaba 10)

20 Avatakse uksed

Temaatiline puhkeõhtu „KÜLVIPIDU“, Tantsuks V.I.A. 69, Regina ja Madis Kari väike mälestuskontsert Marina Sillastele ja Mihkel Pomerantsile

20 Kino Klubi (See teatri õuel ja 2. korrusel)

Vanade aparaatidega näitavad vanu filme Eimar Sikmann ja Riho Luhter

Avatud puhvet, pääse 7 €

HAAPSALU Vanakino (Suur-Lossi 14) Nostalgiapäevade ametlik ööklubi

20 avatakse uksed

21 DJ Lauri Herman (raadio Elmar), pääse 5 €

Haapsalu kuursaal (Promenaadi 1)

23 AnsLAINE, KRISTO RAJASAARE, VILLU KRAAN, IVAR-MARTIN RAUL RAJU

DJ ENNU RATAS

Africa ööklubi (Tallinna mnt 1)

22 Ööklubi Africa ja MJ Production esitlevad: legendaarne retrolegend esimest korda HaapsalusBAD BOYS BLUE

Pääse 10 € FB attend’iga esimesel tunnil 7€

Villa & Restoran Soffa (Posti 1)

20–00.30 Haapsalu nostalgia milonga

Tango DJ: Grisha Nishnevitch, pääse 7 €

Pühapäev, 10. september

Tootmiskoondis Vikero (See teater Vaba 10)

12 Nostalgiapäevade ametlik lõpetamine. OKSJON

14 Kose näiteseltsi Kikerdis lavastus „Mulluta Mari ja Uiu küla”

Ardi Liivese jutu põhjal dramatiseerinud Maie Matvei, lavastaja Maie Matvei

Pääsmed 3 ja 2 €

Kaasa löövad Haapsalu linna suuremad lõbustusasutused