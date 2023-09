Haapsalu muutus suvel populaarseks suvituskohaks

Eesti suurima kinnisvarabüroo juhi Jaanus Lauguse sõnul tõusis tänavu nii Pärnu kui Haapsalu populaarsus kuurortidena oluliselt, mida näitab nii restorani- kui hotellisektori täitumus ja hinnad ning huvi kinnisvara vastu.

„Pärnu ja Haapsalu tegid viimase suvega uuestisünni ja suurima muutuse üle aastakümnete. Puhkamisvõimalusi, kultuuri- ja kohvikuelu on järjest edendatud ja tänu heale turismisuvele jõudis see mõju nüüd igas sfääris kohale. Paljud eestlased taasavastasid meie oma menukuurortid ja sel suvel oli Vahemere asemel trendikam Pärnu lahe ääres puhata, “ ütles Laugus.

„Ka Soome suunalt on turism Lääne-Eestisse selgelt tagasi. Põhjanaabrite jaoks on siin ilusamad rannad, mõnus väikelinna atmosfäär ning endiselt soodsamad hinnad. Tänavu oli kuurortide äridel – hotellidel ja kohvikutel igati hea suvi,“ lisas Laugus.

„Kuurortide populaarsus peegeldus ka kinnisvaras, millega toimus mitu muutust. Kui seni vaadati kuurorte pigem üüritulu teenimise ja investeerimisvõimalusena, siis nüüd on jõukamad eestlased hakanud rohkem endale suvitamiseks ning teiseks koduks kortereid ostma. Osa nendest korteritest anti suvel lühiajaliseks üüriks, kui just ise sees ei elata, või talvehooajaks pikemaajaliselt välja. Teised jäetakse lihtsalt teise elukoha ja rahapaigutusena tallele,“ kommenteeris Laugus.

„Pärnu ja Haapsalu kinnisvara populaarsus on tegelikult juba mõnda aega tõusnud. Näiteks kasvas viimase kolme aastaga Pärnu korterite ruutmeetri mediaanhind 50% ning Haapsalus lausa 75%, mis on märksa rohkem kui samal ajal näiteks Tallinnas. 2023. esimesel poolaastal tõusid Pärnu korterite hinnad mullu sama ajaga võrreldes 12,7% ning Haapsalus 3,6%. Kallimate Pärnu uusarenduste eest küsitakse praegu 6000 ning Haapsalus 4000 eurot ruutmeetri eest.”

Uus Maa juhi sõnul pole nii kõrgeid üürihindasid, kui sel suvel, varem Pärnus nähtud. „Kuurortides on selgelt väljakujunenud menutänavad – mere ja meelelahutuse läheduses olid hinnad pigem sajast eurost üles öö kohta. Talvel üürihinnad kuurortides selgelt langevad, aga kuna ostuotsuseid lükatakse endiselt pigem edasi, siis on ka pikemaajalise üüri hinnad mullusega võrreldes kümmekond protsenti tõusnud,“ lisas Laugus.

„Pärnu kinnisvaraturul põrkuvad kaks vastandlikku suunda. Lühivaates suve jooksul müügipakkumiste arv kasvas ning mitmed suured arendused on valmimas. Kuna hinnad on kiirelt kerkinud ning pakkumisi on juurde tulnud, siis võib lähiaja perspektiivis oodata isegi korrektsiooni allapoole. Aga pikemas vaates – kui valmib neljarealine põhimaantee ja Rail Baltic raudteeühendus, mis võimaldab inimestel tunniga Tallinna jõuda, siis näevad paljud Pärnut järjest enam igapäevase elukohana ning hinnad lähevad suure tõenäosusega üles,“ rääkis Laugus.

Lauguse sõnul polnud kõik Eesti kuurordid sel suvel aga võrdselt populaarsed. „Kui Pärnu ja Haapsalu olid väga kuumad kohad, siis näiteks Kuressaare ja Narva-Jõesuu selgelt vähem. Saaremaa kitsaskoht on kehv ühendus mandriga ning soikunud taristu ja puhkamisvõimaluste arendamine. Ida-Eesti oli aga pikalt sihitud Vene turistidele ja peale selle turu ärakukkumist pole teised külastajad neid avastanud,“ lisas Uus Maa juht.