Rootare: Sukles pole HaRi nimekirja ametlik linnapeakandidaat (1)

Andrus Karnau

Haapsalu linnapea kandidaatide debatil küsis Ridala volikogu liige Valli Ender, kas Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare hakkab ka edaspidi Urmas Suklese eest tööd tegema.

Rootare ütles, et Sukles on küll HaRi nimekirja kokkupanija, kuid nimekirja liikmed pole hääletanud selle üle, kes on nimekirja ametlik linnapeakandidaat.