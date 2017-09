Haapsalus avatakse kaasaegse kunsti stuudio

Jarita Maaria Rintamäki

Tiiu Randmann-Mihkla. Foto arhiiv

Viimased kakskümmend aastat laste kunstiringe juhendanud endine Läänemaa ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla avab sügise alguses kaasaegse kunsti stuudio.

Randmanni arvates jäetakse üldhariduskoolides ja kunstikoolides meie kaasaegsele kunstile liiga vähe ruumi ega käsitleta seda küllaldaselt. Kaasaegse kunsti stuudios saadakse aga mitmesuguse tegevuse kauduettekujutus, millega tegeleb meie kaasaegne kunst ja kuidas peaks sellest üldse aru saama. „Soovin moodustada grupi noori inimesi, kes on huvitatud kõigest, mis toimub siin, nüüd ja praegu, ega pelga ka ise katsetada, et oma mõtteid parimal moel väljendada,” ütles Randmann Lääne Elule.

Kaasagse kunsti stuudiosse on oodatud 7.–9. klassi põhikooliõpilased ja gümnasistid. Stuudio ainekava põhineb põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi riiklikul õppekaval ja on jaotatud temaatika või meediumi käsitlemise alusel tsükliteks, mille jooksul valmivad loovtööd. „Kui kunstiringides õpetan lastele eelkõige eri tehnikaid, siis siin läheneme rohkem teemapõhiselt ja õpilased saavad ise valida tehnika, millega oma ideid teostada,” kirjeldas Randmann programmi eripära. „Laiem eesmärk on kriitilise ja loomingulise mõtlemise arendamine iseenda mõtestatud tegevuse kaudu.”

Kuigi rõhuasetus on seatud praktilisele isetegemisele ja eneseväljendusele, omandavad õpilased ka teoreetilist laadi teadmisi ning ülevaate Eesti ja välismaa kaasaegseist kunstnikest. Oodata on külalisõpetajaid, kes tulevad noortele tunde andma. „Võimalusel teeme koostööd Eesti kunstiakadeemia tudengitega ja olen rääkinud ka paari fotograafiga, kes on nõus fotograafiatunde andma,” rääkis Randmann.

Moodsas kunstis ei kardeta „kastist välja” mõelda ega ebastandardseid töövahendeid. „Ülimalt lõbus ja tore on teha kunsti näiteks kodumasinaid kasutades, söögiriistade kasutamine kunsti tegemises annab väga põnevaid tulemusi,” tõi Randmann näite ja ütles, et kavatseb seda noortega kindlasti proovida. Kavas on käia ka näitustel, mille hulgast tõi Randmann esile tänavu Tallinnas juba kolmandat korda peetava rahvusvahelise koolinoorte kaasaegse kunsti näituse „Experimenta!”.

Koos hakatakse käima kaks korda nädalas Haapsalu kultuurikeskuse kunstiklassi ruumides ning võimaluse korral ka linnatänavail ja looduses, kuni ilm lubab.

Tiiu Randmann-Mihkla on õppinud maalimist ning korraldanud lasteringe peaaegu kogu oma elu. Ta on töötanud Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis ning Läänemaa ühisgümnaasiumis kunstiõpetajana, mis andiski tõuke kaasaegse kunsti stuudio rajamiseks. „See oli tore aeg, mis andis mulle palju,” jutustas Randmann oma õpetaja-aastatest. „Eriti tore oli töö gümnaasiuminoortega. See ongi põhjus, miks ootan stuudiosse eelkõige selles vanuses noori. Neil on ka võimalus valida stuudio programm oma kooli valikaineks.”

Randmann-Mihkla tegeleb kunstiga ka väljaspool huviringide korraldamist. Ta viljeles pikalt pastellmaali, kuid on nüüd endale leidnud epoksiidmaali. „Olen maalinud terve selle aasta ja näidanud kogu suve oma töid vabaõhu pop–up-galeriis.” Randmanni töödest oli suvel näitus SWS &Lisee salongis.

Moodsa kunsti huvilisi kutsub Randmann 6. septembril kl 16.30 Haapsalu kultuurikeskuse kunstiklassi infotundi, kus tutvustab kursuse programmi lähemalt.