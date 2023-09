Tiiu Randmann-Mihkla: kunstis on kõik võimalik

Äsja kunstiõpetaja ameti maha pannud Tiiu Randmann-Mihkla tahab nüüd asuda toetama neid, kes annavad lastele esimesed kunstitunnid – lasteaia- ja klassiõpetajaid.

Randmann-Mihkla peab kogu kunstiõpetuse tuumaks ja mõtteks loovust. „Loovus on ülioluline kõigile, eriti lastele,“ rõhutas ta. „Laps on ju algusest peale loov, ta leiab loovalt mängides lahendusi, areneb ja õpib sedasi,“ lisas ta.

Ometi on Randmann-Mihkla kunstiõpetajana töötades tähele pannud, et mõnikord juhtub, et laps ei ole enam rõõmus looja. „See on asi, mis on mulle aastaid muret teinud,“ tõdes ta.

