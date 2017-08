Täna avatakse Vormsi sadamahoone

Kaire Reiljan

Rootsipunast värvi Sviby sadamahoone on tänaseks valmis. Foto arhiiv

Vormsi sadamaehitus on jõudnud sellesse faasi, et sadamahoone on valmis ja avatakse täna pidulikult.

Maja esimesele korrusele tulevad ooteruum reisijatele ja tualettruumid, teisele korrusele sadama kapteni tööruumid ja olmeruumid sadama külalistele. Osa sadamahoonest on planeeritud mõttega, et peale parvlaevasadama ehitatakse ka väikesadam.

Sadamahoone tuleb mereküttega, kus ammutatakse soojust maasoojuspumpade abil mereveest. Aga igaks juhuks on ka ahi, kui mereküte mingil põhjusel tõrkuma peaks.

Lisaks sadamahoonele sai Sviby sadam ka slipi, parkimisplatsi ja kergliiklustee ning kogu kai sai uue katendi. Vormsil asuv Sviby sadamat haldab AS Saarte Liinid. Parvlaevasadamaga seotud projekt maksma natuke üle miljoni euro – osa sellest tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ja 15 protsenti on Saarte Liinide oma raha.