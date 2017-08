Lääne-Nigula vallajuhid registreerisid oma valimisliidu (1)

Tarmo Õuemaa

Lääne-Nigula valimiskomisjon registreeris valimisliidu „Ühinenud kogukonnad”, mille moodustasid seitse Põhja-Läänemaa meest, eesotsas Lääne-Nigula praegune vallavanem Mikk Lõhmus (pildil).

Valimisliidu moodustajatena on registreeritud Mikk Lõhmus, Jüri Ott, Peeter Kallas, Ants Siig, Margus Ojamäe, Andres Kampmann ja Aivo Hirmo.

„See ei ole kogu meie valimisnimekiri. Selleks et inimesed saaksid meie nimekirjas kandideerida, pidime end kõigepealt registreerima,” ütles Mikk Lõhmus.

Uues Lääne-Nigula vallas on edaspidi ka praegused Nõva, Noarootsi, Martna ja Kullamaa vald. „Ühinenud kogukonnad” on püüdnud enda sekka kõigi ühinevate valdade juhte. Jüri Ott on praegu Kullamaa vallavanem, Peeter Kallas Nõva volikogu esimees, Aivo Hirmo Noarootsi abivallavanem.

Lõhmuse sõnul on nimekirjas praegu 35 inimest, aga kokku peaks neid tulema umbes 40.