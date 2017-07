Mikk Lõhmus esindab Chicagos Eesti lion’eid

Urmas Lauri

Mikk Lõhmus Ameerikas. MIKK LÕHMUS

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus on praegu Chicagos heategevusliku Lionsi liikumise maailmakongressil. Kongressi plenaaristungi peaesinejaks oli USA endine asepresident, keskkonnaaktivist ja Nobeli rahupreemia laureaat Al Gore, kes pidas väga sütitava ja asjaliku kõne kliimamuutuste teemadel.

„Kõige tähtsam on aga rääkida teiste ja teinekord väga kaugete riikide esindajatega, selgitada, kus kohas siis Eesti ikkagi asub,” ütles Lõhmus. Tänavu sai kaasa lüüa ka Chicago heategevusprojektides, Lõhmus käis näiteks sealse jõe äärt võsast puhastamas.

Lõhmus on Lionsi liikumisega seotud 2008. aastast. Ta on olnud klubi LC Laagri president, praegu on Lõhmus piirkonna revident.

Eestis on lion’itel 60 klubi ja 1400 liiget, Läänemaal tegutsevad LC Lihula ja naisteklubi LC Haapsalu Valge Daam.