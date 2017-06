Haapsalus peetakse täna muinasjutukonverentsi. Vaata kava

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Täna korraldab Läänemaa keskraamatukogu Haapsalu kultuurikeskuses konverentsi „Muinasjutuvägi“, mis tänavu astub ühte jalga laste- ja noortekultuurile pühendatud teema-aastaga ja kannab alapealkirja „Lugudega kasvame suureks“.

Konverentsil astuvad tänavu üles kirjanikud Indrek Koff ja Lauri Sommer, muinasjutuvestja Piret Päär ning lasteajakirja „Täheke“ peatoimetaja Ilona Martson. Samuti esinevad konverentsil ettekannetega sellised tuntud ja tunnustatud laste- ja noortekirjanduse eksperdid nagu Krista Kumberg ja Ave Mattheus ning muinasjutu-uurija Risto Järv. Soomest tuleb külla Elo Lammi.

Konverentsi ettekannetes vaadatakse last muinasjutus ja jutte, mis praegu laste ümber on. Muinasjuttudes on keskseks tegelaseks sageli laps või noor, kes talle osaks langevate katsumuste läbi kasvab vaimult ja kosub kehalt. Hästi läheb neil, kes on lahked ja osavõtlikud. Neist vanadest lugudest osa saades kasvab ka kuulaja-lugeja-vaataja.

Konverents on suunatud laste lugemise juhtidele – lapsevanematele, pedagoogidele, raamatukoguhoidjatele, huvijuhtidele ja kõigile teistele huvilistele, kellele laste- ja noortekultuur korda läheb, kes peavad muinaslugusid tähtsaks ja on võtnud nende edasikandmise ja vahendamise oma südameasjaks.

Konverents toimub Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis.

Üritust modereerib Antti Kammiste.

Kava

10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.30 Avasessioon

Sissejuhatus ja muusikaline tervitus

Haapsalu linnapea Urmas Suklese tervitus

Krista Kumberg „Sild kahe konverentsi vahel“

Piret Päär „Muinasjutu tähendus tänapäeval“

Lauri Sommer „Juttude muutuvast tõetundest“

T-Stuudio tantsukava „Kuu peale“

11.35 Kohvipaus

12.00 Keskpäevasessioon

T-Stuudio tantsukava „Veel üks münt“

Krista Kumberg „Laps muinasjutus – eesmärk, võimalus, vahend“

Risto Järv „Laps kui teelahkmel (ime)muinasjutu tegelane“

Elo Lammi „Elustuv pildiraamat“

Läänemaa Ühisgümnaasiumi etendus „Bella vita“

13.15 Lõuna

14.30 Lõpusessioon

Logolohe lugu

Ave Mattheus „Muinasjutumustreid eesti laste- ja noortekirjanduses“

Haapsalu Väikeste Võimlejate tantsukava „Sügise ootus“

Ilona Martson „Eesti laste jubejutud – kaasaja muinaslood“

Indrek Koff „Muinasjutt teeb inimese, kes teeb muinasjutu, mis …“

15.55 Konverentsi lõpetamine