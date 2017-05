Galerii: Evald Okase muuseum avas hooaja

Kaie Ilves

Täna avas traditsioonilise aiapeo ja kolme uue näitusega hooaja Evald Okase muuseum Haapsalus.

Esimese korruse ja pööningugaleriis eksponeerivad oma töid kunstiakadeemia skulptuuri- ja installatsioonitudengid. Tavaarusaamast skulptuuridest on väljapanek üsna kaugel ja pakub avastamisrõõmu ning kohati lausa ehmatab vaatajat.

Muuseumi teisel korrusel on väljas valik Evald Okase maalitud esemeid: kunstniku pereliikmete kodudest toodud maalitud aknaid, uksi, taburette ja toole, tütardele maalitud prosse jms. Avalikkusele on need esemed väljas esimest korda. Näituse kuraator on Mai Levin.

Kolmandaks pakub muuseum uuendatud valikut Evald Okase loomingust.

Andres Hioni fotod