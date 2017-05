Eesti esipoliitikud nõuavad Mihhail Korbi tagasiastumist (2)

Lemmi Kann

Mihhail Korb. Foto: Urmas Lauri

Riigihalduse minister Mihhail Korbi NATO teemaline väljaütlemine kohtumisel Haapsalu veteranidega lahvatas poliitskandaaliks ja päädis nõudmisega, et minister tagasi astuks.

Sõna-sõnalt ütles minister Korb veteranidele järgmist: „„Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt. Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATOst eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi.“

Kokkuvõte Korbi esinemisest ilmus kolmapäeval Lääne Elu veebilehel. Vastukaja ei tulnud kaua oodata.

Facebookis reageeris IRLi kuuluv kaitseminister Margus Tsahkna.

„Teel Iraagist NATO tippkohtumisele USA president Trumpiga Brüsselis pean hämmastusega lugema sellist seisukohta Eesti Vabariigi valitsuse ministrilt. Eesti iseseisvuse ja julgeoleku garantii on kuulumine NATOsse. Kui valitsuse minister arvab, et Eesti ei peaks kuuluma NATOsse, siis tema koht ei ole valitsuses,“ kirjutas Tsahkna.

„Eesti julgeoleku garantiiks on NATO liikmelisus ja arusaamine, et me ei ole kunagi enam üksi. Selle üle ei ole ruumi arutamiseks. Koos meie enda iseseisva kaitsevõimega ja NATO liitlaste toetusega on Eesti kaitstav,“ lisas ta.

Vabaerakonna juhatuse liige Andres Herkel saatis kiirelt välja pressiteate, milles ütleb järgmist: „Riigihalduse minister ei saa panna kahtluse alla meie kaitsepoliitilisi suundumusi. Minister Mihhail Korb on seda Haapsalus valijatega kohtumisel teinud, mis kinnitab tema ebapädevust ja valitsusse sobimatust. Täna meediasse jõudnud avaldus kinnitab, et tegemist ei ole mitte lihtsalt ebapädeva ministriga, vaid Vabariigi Valitsuse liikmega, kelle avaldused panevad kahtluse alla kogu Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika alused. Minister Korb peab tagasi astuma,“ nõudis Herkel.

„Siin ei saa olla üldse kahtepidist arusaama – NATOsse kuulumine on Eesti jaoks prioriteet, ma ütleks isegi privileeg ja kindlasti meie iseseisvuse ning julgeoleku garantii,“ rõhutas Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Rainer Vakra.

„Kõikvõimalikud hilisemad vabandused on loomulikult teretulnud, aga need ei tee välja öeldud sõnu olematuteks. Eesti Vabariigi peab üheksa korda mõtlema ja ühe korra ütlema, seda eriti teemal, mis puudutab sellist põhimõttelist julgeoleku seisukohta nagu see on NATOsse kuulumine. See on valdkond, kus ei tohi libastuda,“ ütles Vakra Lääne Elule.

„Küll aga ma usun, et ülejäänud Eesti Vabariigi valitsus eesotsas peaminister Jüri Ratasega lõpetades välisministri Sven Mikseriga suudavad selle oma kolleegidele ja välispartneritele ära selgitada, aga selge on see, et kahju on tekitatud,“ avaldas Vakra lootust.

„See on taaskord väga tõsine õppetund Keskerakonna nendele poliitikutele, kes räägivad eestikeelses meedias ühte juttu ja venekeelsetele inimestele teist juttu. See, mida nad said teha kümmekond aastat tagasi opositsiooniparteina, peaministri erakonnana ei saa neid võtteid enam kasutada nii, et nad ise enam vastu näppe ei saaks. Keskerakonna juhtpoliitikud peavad kiirkorras oma vene keelt kodukeelena rääkivad poliitikud korrale kutsuma, olgu see Yana Toom, Olga Ivanova või Mihhail Korb. Sellist käitumist karistatakse mitte ainult erakonna sisevõitluses, vaid see seab ohtu terve Eesti riigi julgeoleku. Keskerakonna vene keelt rääkivad poliitikud peavad vaatama peeglisse ja aru saama, et täna ei vastuta nad mitte ainult oma erakonna ja häälte eest, vaid kogu Eesti riigi tuleviku eest,“ rääkis Vakra.

See, kas Korb peaks tagasi astuma, on Vakra sõnul peaministri otsustada. „Selle otsuse peab tegema Jüri Ratas.“

Peaminister Jüri Ratas reageeris Korbi väljaöeldule lühikese teatega. "Mihhail Korbi NATO teemaline sõnavõtt oli ebaõnnestunud ja kahetsusväärne. Valitsuse seisukoht julgeolekupoliitikas on üksmeelne ja pole muutunud. Sama on kinnitanud minister Korb, kes oma ebaõnnestunud sõnavõtu eest ka vabandas," lausus peaminister Jüri Ratas.

Korb saatis välja pressiteate, milles vabandas oma Haapsalu esinemise eest. „Kinnitan siinkohal, et toetan täielikult Eesti kuulumist NATOsse ning meie liitlaste tööd ja kohalolekut Eesti kaitsevõime tugevdamisel,“ rõhutas Korb. „USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Taani ja teiste liitlaste toetus on nähtav ja oluline.“

Korb selgitas, et oma sõnavõtus pidas ta silmas eelkõige tugeva ja iseseisva kaitsevõime arendamise olulisust. „Eesti liikmelisus NATOs on tugevdanud meie julgeolekut, oleme saanud nii praktilist kui ka poliitilist toetust oma julgeolekupoliitika eesmärkide täitmiseks ning pean seda meile väga oluliseks,“ kinnitas Korb.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kirjutas Facebookis, et Korbi hilisem vabandus, et tegu oli ebaõnnestunud sõnastusega, ei päde.

„Olen teel NATO Parlamentaarse Assamblee kohtumisele Tbilisis. Tulen lennukilt maha ja kuulen, et Keskerakonna minister Korb arvab, et Eesti ei peaks NATOsse kuuluma. Noh, paistab, et mõned keskerakondlased hakkavad kapist välja tulema. Kas selliseid on meil ehk valitsuses veel? Peaminister Ratas peab minu arust oma poole ära valima ja siis valitsuses vastavad korrektuurid tegema. Pugeda selle taha, et mingi sõnastus ebaõnnestus, ei päde. Tore uudis päev enne NATO tippkohtumist Brüsselis. Mina laseks Korbi lahti.“