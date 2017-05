Haapsalu 3. linnaliini saatus selgub reedel (3)

Lemmi Kann

Bussiliinil nr 3 on vähe sõitjaid ja väike piletitulu. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnavolikogu peab reedel langetama otsuse, millest sõltub, kui palju hakkab linn peale maksma linnaliini nr 3 käigus hoidmisele.

Seni on kõik Haapsalu bussiliinid olnud Lääne maavalitsuse korraldatava maakonnaliinide hanke osa, mis tähendab, et nende käimas hoidmist doteerib riik. Seekordsel hankel tekkis aga probleem linnaliiniga nr 3, kuna see sõidab linna piires ja ühistranspordiseaduse järgi tähendab see, et kohalik omavalitsus peaks ise maksma juurde summa, milles liinikilomeetri hinnast on lahutatud piletitulu. Linnaliini nr 3 puhul on jutt umbes 52 000 eurost aastas.

Haapsalu linnavalitsus püüdis sõiduplaanides mõningaid muudatusi tehes enda osa hankes küll kohendada, kuid see ei läinud läbi – maakonnaliinide hangete eest vastutava maanteeameti hinnangul püüti Haapsalu linnaliin „muuta fiktiivselt maakonnaliini tunnustega liiniks“.

Sarnase kadalipu käis hiljuti läbi Viljandi linn ja sama saatus ootab ees ka teisi maakonnaliinide hankeid – sel aastal roogib maanteeamet ühistranspordihangetest armutult välja kõik peamiselt linna piires sõitvad liinid.

Haapsalu linna jaoks jäi kaks valikut – kas jätta liin nr 3 maavalitsuse korraldatavasse hankesse sisse ja hakata selle bussi käigus hoidmisele juurde maksma või teha ise hange ja hakata ühte bussiliini pidama. Mõlemal variandil nähti linnavalitsuses nii plusse kui ka miinuseid.

Esmaspäeval kuulati erapooletu nõuandjana Pärnu ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuri poolt- ja vastuargumente mõlemale variandile. Nõupidamisel osalesid nii Haapsalu linna kui ka Ridala valla esindajad.

Koos on odavam

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles pärast kohtumist, et kaalukauss kaldub selle poole, et jätta liin nr 3 maavalitsuse korraldatavasse hankesse. „Eeldatavalt on see meile rahaliselt soodsam,“ ütles Vikman ja selgitas, et kui linn teeks oma bussihanke, tuleks vedajale tasuda kulupõhist hinda, millele lisandub käibemaks. Riigiga arveldades käibemaksu aga ei arvestata. „See on oluline argument,“ märkis Vikman.

Maakonnahanke teine pluss on ühine piletisüsteem, mis on kõikvõimalike soodustuste andmisel oluline. Kui linn hakkaks liini ise korraldama, tuleks teha ka uus piletisüsteem. Kolmandaks selgus arutluse käigus, et omavalitsusel ei pruugi olla kogu bussiliikluse korraldamiseks vajalikku kompetentsi, ka nõuaks see lisakulutusi. Lisaks annab maavalitsuse korraldatud hanke kaudu leitud vedaja garantii, mis tagab mistahes tõrke korral asendusbusside tellimise võimekuse. Väga väikse hankemahu korral, nagu Haapsalu linnaliin nr 3, ei pruugi see tagatud olla. Ja kõigele lisaks läheks nii väikse mahuga liini korraldamine väga kulukaks.

Need on peamised punktid, mis konsultatsioonist Pärnu ühistranspordikeskuse juhatajaga välja koorusid.

„See tähendab, et ega meil ei olegi midagi väga valida,“ nentis aselinnapea.

Järgmise sammuna koostatakse linnavolikogule ettepanek garanteerida osalemine Lääne maavalitsuse ühistranspordi hankes ja rahaliste kohustuste võtmine. Haapsalu linnavolikogu istung toimub sel reedel.

Tasuta bussisõit

Linnavalitsuses on lisaks mängitud ka mõttega, et Haapsalu linnaliin nr 3 võiks tulevikus olla kõigile sõitjatele tasuta. Praegu on tasuta sõidu õigus pensionäridel. Seda ideed toetab asjaolu, et piletitega sõitjate arv ja seega ka piletitulu on liinil väga väike ega kata piletite kontrollimise kulu.

„See sõltub Haapsalu linna ja Ridala valla läbirääkimistest. Ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et pensionäridele soodustused säilivad ja laienevad Ridala valla elanikele. Aga kui riik ühel hetkel otsustab, et teeb tasuta ühistranspordi, siis on asi muidugi otsustatud,“ selgitas Vikman.

Ühtlasi tähendab see, et linna eelarvest kuluks bussiliini nr 3 üleval pidamiseks 67 000 eurot.

Kehtivat maakonnaliinide lepingut tuleb pikendada

Lääne maavalitsuse ühistranspordihanke eesmärgiks oli leida vedajad, kellega sõlmida bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingud alates 1. jaanuar 2018. Praegused lepingud M.K.Reis-X OÜ ja L&L AS-iga kehtivad selle aasta lõpuni. Mitmel erineval põhjusel, millest kõige suurema mõjuga oli valitsuse vahetus, on hanke välja kuulutamine aga venima jäänud, kuna mitmed küsimused olid lahtised.

Lääne maavanem Neeme Suur on kahtleval seisukohal, kas aasta lõpuks jõutakse uute vedajatega lepinguni. „Siin ei ole praegu küsimus isegi selles paaris nädalas, mida Haapsalu linn otsuse tegemiseks vajas. Me oleme juba arvestanud sellega, et tuleb hakata praeguste vedajatega lepingu pikendamiseks läbirääkimisi pidada. Eeldatavasti peame lepingut pikendama kolmeks või kuueks kuuks,“ selgitas Suur.

Maavalitsus tahab hanke välja kuulutada järgmisel nädalal.