Saaremaa saab lisalaeva, hiidlased lisareisi ning raha leiti ka Haapsalu raudteele

Ühistranspordi toetuseks eraldatakse järgmise aasta riigieelarves 109,9 miljonit eurot, mis on 8,4 miljonit rohkem kui seni. Arvesse on võetud Saaremaa liinile lisalaeva toomisega, Hiiumaa liinil talvise lisaväljumisega ja Haapsalu raudtee kavandamisega.

2020. aasta riigieelarvega kindlustatakse järgnevatel aastatel suursaarte ja mandri vahel parvalaevaliinidel vajalik võimekus sõidunõudluse tagamiseks. Hiiumaa ja mandri vahel on oodata talvel lisaväljumist ning Saaremaa liini töökindluse tagamiseks soetatakse lisalaev.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on oluline panustada saarte elanike kindlustundesse. „Saarlased ja Saaremaa külalised võivad kindlad olla, et nende igapäeva elu hõlbustamiseks ja saareelu nautijate kasvu juures on toeks tulemas uus laev ja ette on nähtud ka vahendid Hiiumaa praamiliikluse tihendamiseks,“ ütles Aas.

Ühtlasi on kavas suurendada ka muude ühistranspordi võimaluste toetusi. „Eelmise aastal alustatud tasuta maakondlik bussiliiklus on selgelt kasvatanud reisijate hulka. Mis veelgi olulisem – inimesed näevad ühistranspordiga liiklemist reaalse alternatiivina sõiduautole,“ lisas Aas. Tasuta ühistransport kasvatas aastaga bussiga liiklejate arvu üle Eesti ligi 20% võrra.

Lisaks bussiliiklus edendamisele määras valitsus 2 miljonit eurot lisaraha Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi projekteerimiseks. „Meil on alati olnud soov liikuda edasi Haapsalu raudteega ning nüüd alustame projekteerimisega, et välja selgitada täpne trassi asukoht ja maksumus,“ märkis Aas.