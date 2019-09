Haapsalu ja Tallinna lasteaiatasud võrdsustuvad

Haapsalu linnavalitsus tahab hakata lasteaiatasu igal aastal tõstma ja ka kavatseb selle ühtlasi siduda alampalgaga. Kui tulumaksutagastus maha arvata, siis lasteaiatasu võrdsustub Tallinnaga.

Praegu tuleb lapsevanemal maksta lasteaia osalustasu Haapsalus 24 eurot ja Ridala vallas 15 eurot. Sellele lisandub toiduraha, mis on enamikes lasteaedades 1 euro ja 40 senti päevas. Kuna toiduraha maksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu, siis mõnes lasteaias on tasu 1 euro ja 30 senti.

2021. aasta lõpuks lasteaiatasu Haapsalus ja Ridalas võrdsustub. Nii hakkab lasteaiatasu mõlemas piirkonnas edaspidi tõusma astmeliselt – järgmisel aastal tuleb Haapsalus maksta 5 ja Ridalas 4 protsenti alampalgast, 2021. aastal Haapsalus 5,5 ja Ridalas 5 protsenti alampalgast ning 2022. aastal mõlemas piirkonnas 6 protsenti alampalgast.

Nii tõuseb järgmisest aastast lasteaiatasu Haapsalus 27 euroni ja Ridala lasteaedades 22 euroni. Praegu pole veel teada, kui suur on tuleva aasta alampalk, sest ametiühingud ja tööandjad alles vaidlevad selle üle. Kui tuleva aasta alampalk on seni arutluse all olnud 578 eurot, siis tuleb lasteaiatasu 2021. aastal Haapsalus 32 ja Ridalas 29 eurot kuus. Kui alampalk tuleb suurem, siis on vastavalt suurem ka kohatasu, sest Haapsalu volikogu seob eeloleval reedel tehtava otsusega kohatasu suuruse alampalgaga.

