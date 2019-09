Juhtkiri: kulu tõusuga madalamaks

Seni on lasteaia kohatasud olnud Haapsalus üsna madalad ja need on aastaid püsinud ühel tasemel. Juba kevadel liikusid jutud, et lasteaiatasud hakkavad hoogsalt tõusma, kuid Haapsalu aselinnapea Liina Põld eitas toona seda.

Viis kuud hiljem tuli välja, et lasteaia kohatasud siiski tõusevad ja jäävadki tõusma. Eriti hoogsat tõusu on oodata järgmisel kolmel aastal, sest lasteaia kohatasu suurus seotakse alampalgaga ja see, mitu protsenti alampalgast kohatasu olema hakkab, tõuseb järgmisel kolmel aastatal.

Hiljem hakkab lasteaia kohatasu tõusma vaid alampalga muutudes. Haapsalu aselinnapea küll ütles, et seitmeeurone tõus ei ole suur, kuid ikka on neid peresid, kellel iga sent arvel või kellel käib lasteaias neli last. Tõsi, lasteaia kohatasu maksmiseks piisab veel lastetoetusest, mis tänavu on ühe- ja kahelapselistel peredel 60 eurot lapse kohta. Pärast lasteaiatasu maksmist jääb sellets summast veel pisut kommiraha ülegi. Nii võttes ei tohiks nagu nurinaks põhjust olla – konkreetne tuluallikas on igal lapsevanemal olemas.

Numbreid kokku lüües selgub, et Haapsalu ja Tallinna lapsevanemad peavad lapse lasteaias käimise eest maksma ühepalju. Samas oli Läänemaal tänavu teise kvartali mediaanväljamakse 200 eurot väiksem kui Harjumaal.

Lasteaias käimise eest peavad Haapsalu lapsevanemad maksma pealinna lapsevanematega ühepalju seni, kuni Haapsalu ei täida oma koalitsioonileppe punkti, mis lubab lapsevanemad vabastada toiduraha maksmisest. Põllu sõnul vabastust praegu plaanis ei ole. Nii tulebki lisaks kohatasule igal kuul välja käia ligi 30 eurot toiduraha. Koolilapsed toiduraha maksma ei pea.

Kui aga linn täidab oma lubaduse ja lapsevanema õlule jääb ainult kohatasu maksmine, saab lapsevanema rahakott kergendust ka pärast kohatasu tõusu ning veel mitu head aastat saaks lapse lasteaias käimise eest maksta vähem kui praegu.