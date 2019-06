Bussikuningas Osula läheb riigi vastu kohtusse

Lux Expressi omanik Hugo Osula seisab mitmel rindel riigi plaanidele vastu. Tema hinnangul makstakse ühistranspordile liialt helde käega peale ning võetakse eraturult raha ära. Nüüd aga plaanib Osula kohtusse pöörduda, sest tal kulub koolieelikute ja puudega inimeste vedamisele aastas üle poole miljoni euro, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Tasuta ühistranspordi ohvriks on tema sõnul langenud näiteks Haapsalu-Tartu liin

“Seal opereerisid paar väikeettevõtjat, aga nende tulu tuli kokku väga paljude peatuste vahelt. Kui tasuta transport tuli, siis see kriitiline arv reisijaid kukkus ära,” selgitab Osula.

“Teate, see sama trend hakkab nüüd kiiresti arenema, sest samas sektoris, kus tasuta ühistransport on, tulevad bussijuhid välja väga suure palgatõusu nõudega. Ja kohaliku bussiliikluse kilomeeter hakkab minema väga kiiresti kalliks. Seni on kohalik liinivõrk olnud odav tänu bussijuhtide pikaajalisele alamaksmisele.

Riik on vaadanud seda niimoodi, et ettevõtjad ju maksavad palka. Aga kogu raha tuleb ju riigilt! Ettevõtjad on läbi hangete sattunud olukorda, kus meeleheiteturul on kaks valikut – kas sa teed selle hullu alampakkumise ja viid pärast kulud nii alla või siis ei võida. Kui hanget ei võida, oled turult läinud, kui võidad, lähed hiljem,” ütleb Osula intervjuus.

