Galerii: Haapsalus avas täna uksed uus ehtepood

Kaie Ilves

Täna keskpäeval avas Haapsalus stressivabas keskuses uksed uus Ehtemaagia pood, mis müüb hõbe- ja poolvääriskividest ehteid, hõbelusikaid jm. Pakutakse graveerimisteenust.

„Minu jaoks on see pood ootamatu kannapööre, endalegi üllatuseks. Samas, ilusad asjad on mulle alati meeldinud. Miks ei võiks ka Haapsalus olla koht, kust neid saab,” ütles Ehtemaagia omanik Malle Reemann.

Reemann on elukutselt raamatupidaja ja ettevõtte Itera Consult osanik. Poodi aitab tal pidada tütar Elis Reemann.

„Emale endale meeldivad ekstravagantsed ehted, mida ta väga hästi välja kannab,” ütles Elis Reemann.

Ehtemaagia müüb näiteks Lummuse ja Ecos Jeweli ehteid. Ecos ühendab oma ehetes väärismetallid ja puidu, näiteks pähklipuu, tamme ja mahagoni.

„Väike, aga armas pood. See nišš oli Haapsalus tühi ja nüüd on see täidetud,” ütles stressivaba keskuse perenaine Monica Viilma poe avamisel.

Malle Reemann Viilmale stressivaba keskuse loomisest peale abiks olnud.

„Tore on näha, kuidas pealtnäha numbrite inimene julges oma unistuse silmade särades teostada. See maja tundubki olevat unistuste täitumise maja,” ütles Viilma.

Viilma kinkis Reemannile poe avamise puhul bambuse.

„Igal väikesel äril peab olema oma bambus, mis tuleb rahanurka panna, et äri õitseks,” ütles Viilma.

Stressivaba keskus avas uksed mullu oktoobris. Seal tegutsevad Mesimoka kohvik, stressivaba massažituba, Bonnie ilupesa ja Triinu küünetuba. Mai alguses avas uksed Keiu juuksurisalong, peagi alustab tööd imikute ja väikelaste massöör. Keskuse teise korruse saali on võimalik rentida.

Fotod: Arvo Tarmula