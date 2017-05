Selgusid sada lastefilmi peaosakandidaati

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Filmi "Eia jõulud Tondikakul" näitlejate eelvalimispäev Haapsalus. Foto Arvo Tarmula

Uue Eesti mängufilmi “Eia jõulud Tondikakul” peaosatäitjaks kandideeris ligi 3000 last. Nüüd jätkuvad rolliproovid jätkuvad saja väljavalitud lapsega.

“Eia jõulud Tondikakul” on üks Eesti Vabariik 100 filmikonkursi võitjatest. Filmi stsenaristi ja režissööri Anu Auna sõnul otsivad filmitegijad lapsi, kes hakkavad mängima kaht peategelast: 10-aastaseid Eiat ja Atsi. “Meil on väga hea meel, et huvi castingu vastu oli nii tohutult suur. Castingul osalesid lapsed kõigist Eestimaa nurkadest, Narvast kuni Kihnu saareni välja. Mõned Eesti lapsed tulid rolliproovidesse koguni piiri tagant, näiteks Helsingist ja Moskvast. Esmast valikut teha oli ülimalt keeruline, kuid tänaseks oleme välja valinud 50 tüdrukut ja 50 poissi, kelle seast jätkame Eia ja Atsi otsimist,” ütles Aun.

Castingu esimene voor kestis 8.–30. aprillini ning selle aja sees katsetasid lapsed oma näitlemisoskust Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Võrus, Rakveres, Jõgeval, Paides, Haapsalus ja Kuressaares. Lapsed, kes pääsesid edasi, on kutsutud castingu teise vooru Tallinnas 27. ja 28. mail. Lapspeaosatäitjad valitakse välja sügise alguseks.

Castingu korraldaja Anu Tähemaa sõnul üllatas rolliproove läbiviinud meeskonda, et katsetele tulnud linnalaste kõrval oli nii suur hulk lapsi väikestest küladest ja alevikest. Kohale sõideti lausa terve perega. “Lisaks oleme justkui harjunud mõttega, et tänapäeva lapsed veedavad vaba aega vaid nutiseadmetes. Kuid mitme tuhande lapsega juttu ajades saime teada, et enamik lapsi eelistab kübermaailmale oma sõprade ja lähedastega õues mängimist, looduse avastamist ning huviringides käimist. Loodame, et saime kõigile castingul osalejatele pakkuda ühe põneva ja uudse kogemuse,” sõnas Tähemaa.

Lastefilm “Eia jõulud Tondikakul” räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust. Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik ja kunstnik Matis Mäesalu. Filmi planeeritav eelarve on ligi 1,1 miljonit eurot.

Lastefilmi võtted algavad tuleva aasta jaanuaris ning see linastub EV100 programmi raames 2018. aasta detsembris. Film valmib produktsioonifirmade Luxfilm ja Kinosaurus Film koostöös.

Castingu esimesest voorust edasipääsejad avalikustati täna filmi kodulehel www.eiafilm.ee, lisainfot leiab ka filmi Facebooki lehelt.