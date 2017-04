Lääne Elu paberleht laupäeval, 29. aprillil

Kaire Reiljan

Tamme ristmiku remont algab

Reedel sõlmis Haapsalu linnavalitsus ehituslepingu Lemminkäinen Eesti AS-iga Tamme tänava ristmiku ehituseks, tööd algavad 8. mail. Kuigi Haapsalu linnapea Urmas Sukles lootis, et juuni alguseks, mil linnas peetakse Itaalia veinipäevi, on ristmik valmis, siis nii hästi siiski ei lähe. Lootust on remont lõpetada jaanipäevaks.

Haapsalu politseinikud meenutavad pronksiööd

Kümme aastat tagasi peksti pronksiöö rahvarahutustes segi Tallinna kesklinn. Neil ärevail päevil olid pealinna korda tagama toodud politseijõud üle terve Eesti, nende hulgas ka Haapsalu politseijaoskonna politseinikud, kes nüüd leheveergudel kümne aasta taguseid sündmusi meenutavad.