Infektsiooniarst: kuidas end noroviiruse eest kaitsta? (1)

Lääne Elu

10. aprillil oli Lihula kool noroviiruse puhangu tõttu suletud. Sellele eelneval nädalavahetusel haigestus Lihula gümnaasiumis mitmepäevasel õpilasesinduste liidu üldkoosolekul kokku 40 last, neli last viidi kiirabiga haiglasse uuringutele. Foto: Urmas Lauri

Tänane Terevisioon võttis teemaks noroviiruse, mis hiljuti Lihula gümnaasiumis õpilasi murdis. Infektsiooniarst Mait Altmets selgitas, kuidas viirusest hoiduda ning mida haigestumisel ette võtta.

Altmets rääkis, et noroviirus on väga püsiv ning haigestumisest hoidumiseks on ainus võimalus pesta käsi. Ja mitte korraks loputada, vaid pesta ikka paarkümmend sekundit. Enne sööki ja söögivalmistamist ning pärast tualetis käimist pesta kindlasti.

Kui aga haigus on juba käes, pole muud teha, kui inimestest eemale hoida ja haigus läbi põdeda. Ning pärast tervenemist olla veel paar päeva kodus, et kindlasti kedagi mitte nakatada.

