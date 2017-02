Omniva kaotas läänlase postipaki ära

Kaie Ilves

Noarootsi elanik Lembit Allikas kavatseb esitada Omniva vastu kahjunõude, sest talle Tallinnast saadetud postipakk läks kadu- ma. Kui pakk lõpuks üles leiti, oli pakis olnud fotoaparaat katki. Allika pakk oli teel kuus päeva, ilma järelepärimiseta ei oleks see üldse kohale jõudnud.

„Paki saatmine Tallinnast saja kilomeetri kaugusele on ületanud kõik normid ja tekitanud mulle tuntava kahju,” ütles Allikas Lääne Elule.

Jaanuari alguses ostis Lembit Allikas peegelkaamera. 5. jaanuaril pani aparaadi müüja selle Tallinnas Lillekülas postkontoris posti. Paki teekonda saab jälgida Omniva koduleheküljelt. 8. jaanuaril oli pakk ikka veel sorteerimiskeskuses. Allikas pöördus Lääne Elu poole pärast seda, kui ei saanud Omnivasse saadetud järelepärimisele mingit vastust.

Pakk saabus kuus päeva hiljem, 11. jaanuaril. Kui Allikas kodus fotoaparaadi pakist välja võttis, selgus, et üks peegel oli põrutada saanud ja paigast ära. „Eks pakki oli visatud,” ütles Allikas. Ka pakend oli kannatada saanud. Allika järelepärimise peale vastas Omniva, et pakk tulnuks avada postkontoris ja kohe öelda, et aparaat on teel katki läinud. „Ma oleksin pidanud fotoaparaadi tehnilise vigastuse tuvastama sidejaoskonnas!”

„Hoiatage Läänemaal Omniva kliente! Kui paki kätte saate, tuleb näiteks fotoka puhul avada postkontoris fotoateljee ja relva puhul ilmselt lasketiir, et veenduda saadetise korrasolekus,” nentis mees.

Allikas leiab, et talle on tekitatud nii rahalist kui ka moraalset kahju, luhta läinud plaanidest rääkimata. Allikas ostis fotoaparaadi kingituseks Bostonis elavale tuttavale. Et aparaat oli katki, jääb see mõistagi saatmata. Fotoaparaat maksis üle 160 euro. Endale poleks Allikas nii kallist aparaati ostma hakanud, sest ta ei oskaks sellega midagi teha. Mees tunnistas, et on Omniva peale väga-väga vihane.

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv väitis Lääne Elule, et pakk seisis nii kaua, sest saadetisel ei olnud aadressi peal. Lääne Elu järelepärimise peale leiti pakk paari päevaga üles, võeti Allikaga ühendust, tehti kindlaks, kuhu tuleks pakk saata, ja saadetigi lõpuks Noarootsi.