Hanno Pevkuril ei õnnestunud Urmas Suklest ümber veenda (3)

Lehte Ilves

Läänemaa reformierakondlastest liidrid, kohalike valimiste potentsiaalsed esinumbrid kohtumisel erakonna esimehe Hanno Pevkuriga. (vasakul). Foto Reformierakond

Reformierakonna esimehel Hanno Pevkuril ei õnnestunud kallutada Haapsalu linnapead Urmas Suklest kandideerima erakonna nimekirjas.

Kolmapäeval kohtus Pevkur Haapsalu kultuurikeskuses nelja maakonna piirkondlike liidrite, piirkonna- ja maakonnajuhtidega, et arutada kohalike valimiste kampaaniat. Kohapeal olid nelja maakonna reformarid Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Läänemaalt.

Pevkur ütles, et kohtus ka Suklesega, kuid ümber veenda teda ei õnnestunud. Reformierakond tahab igas omavalitsuses välja panna oma nimekirja, kuid Sukles on kangekaelselt selle juures, et läheb Haapsalus välja oma valimisliiduga.

„Mul pole midagi rääkida ja muuta ma oma otsuseid ei kavatse,” ütles Sukles Lääne Elule. Pevkur lootis siiski, et Sukles mõtleb veel järele ja muudab meelt.

„Minu silmis on Sukles Haapsalus ikka number üks,” ütles Pevkur. „Näeksin, et ta kandideerib erakonnas, aga eks ta ise otsusta.”

Pevkur usub, et Reformierakonna nimekiri tuleb küllalt tugev, et Haapsalus valimised võita.

Pevkur ei soostunud ütlema, kes oleks Reformierakonna esinumber Haapsalus, kui Sukles jääb lõpuni valimisliidu juurde, või kas erakond üritab Suklest korrale kutsuda.

„Ärge ennustage,” ütles Pevkur ja kinnitas, et saab Suklesega endiselt hästi läbi. „[Sukles) Kandideerib Reformierakonna nimekirjas.”

Pevkur kohtub kõigi piirkondlike liidritega. Reede pärastlõunal Lääne Elule telefonitsi intervjuud andes oli Pevkur teel Jõhvi. Teised maakonnad on läbi käidud, jäänud on veel Tallinn ja Tartu.

„Kohtumiste eesmärk on anda liidritele start,” selgitas Pevkur. „Arutame, mida teeme koos ja mida tehakse kohapeal, kuidas nimekirju moodustada.” Erakond korraldab kandidaatidele ühised koolitused ja mõttetalgud, aga programm tuleb igas omavalitsuses ise kirjutada.

„Et Läänemaale jääb haldusreformi järel kolm omavalitsust, pingutame selle nimel, et saaksime Reformierakonna nimekirjaga välja minna kõigis neis omavalitsustes,” ütles Läänemaa piir- konna juht Lauri Luik.