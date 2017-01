Helin Põldve lõi šotlastele mustri

Kaie Ilves

Helin Põldve loodud karuohakamuster. Arvo Tarmula foto

Haapsalu pitsikeskuse septembrsi välja kuulutatud konkursi võitis Haapsalu käsitööseltsi liige Helin Põldve, kelle loodud karuohakamuster kingitakse šotlastele.

"Šotlased on kinkinud eestlastele tartan-mustri. Mullu tuli mõte, et kingiks šotlastele Haapsalu salli mustri," ütles Haapsalu pitsikeskuse perenaine Mirje Sims.

1. septembril kuulutatigi konkurss välja. Kokku laekus konkursile kuus mustrit viielt meistrilt Haapsalust, Pärnumaalt ja Maardust. Võitja valisid välja Briti suursaatkond ja šoti käsitöömeistrid. Võitja kuulutati välja täna pitsikeskuses šoti päevade raames.

Mirje Simsi sõnul on karuohakamuster väga Haapsalu sallilik, aga ka šotipärane. Karuohakas on Šotimaa rahvuslill. Legendi järgi kaitses karuohakas Šotimaad, kui Norra kuninga Hakoni väed plaanisid öist rünnakut. Üks ründajaist astus karuohaka peale ja karjatas valust. See äratas Šotimaa kaitsjad.