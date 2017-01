Haapsalu volikogu oravad on Suklese selja taga

Lemmi Kann, Urmas Lauri, Kaie Ilves

Linnavolinikud Ülo Kalm ja Kalju Aigro on kindlad, et linnapea Urmas Sukles toob oma nimekirjaga valimistele minnes hääled koju ja kavatsevad teda selles toetada. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu volikogu Reformierakonna tiiva liikmed toetavad linnapea Urmas Suklese plaani minna sügisel kohalikele valimistele oma nimekirjaga.

Selle nädala alguses tuli reformierakondlasest Haapsalu linnapea Urmas Sukles välja enamikule ootamatu avaldusega – kandideerida omavalitsuse volikogu valimistel mitte Reformierakonna, vaid enda nimekirjaga. Sukles märkis küll, et tema otsus pole veel päris kindel, kuid tema põhjendustes jäi selgelt kõlama, et kitsas parteipoliitika ei ole tema hinnangul tulevasele Suur-Haapsalu linnale parim valik. Ka rõhutas ta, et mitmed aktiivsed inimesed, kel oleks soovi ja võimet linna juhtimises osaleda, ei taha Reformierakonna nimekirjas kandideerimisest kuuldagi, sest on oravaparteis pettunud.

Parteipoliitika ei meeldi

Reformierakonna Läänemaa maakonnaorganisatsiooni juhile Lauri Luigele Suklese plaan mõistagi ei meeldi.

„Kandideerimine poliitilistele ametikohtadele, üritades samal ajal inimestele jätta muljet enese apoliitilisusest, oleks silmakirjalik,” ütles Luik.

Ta tuletas meelde, et Suklese linnapeatoolile viinud hääled pole sugugi mitte kõik isikuhääled, andes mõista, et Sukles veab erakonda alt, kui häältemagnetina oravate rongilt maha hüppab.

„Suklesele ma oma nimekirja koostamise mõtet küll ette ei heida,” ütles Haapsalu volikogu liige reformierakondlane Kalju Aigro ja märkis, et on ka ise mitme käigu pärast erakonnas pettunud. „Arvan, et Sukles teeb kindla peale oma tulemuse. Hoian talle pöialt.”

Reformierakonna nimekirjas volikogusse saanud parteitud liikmed on kui üks mees Suklese selja taga.

„Mina olen küll nõus temaga [Suklesega] punti minema,” teatas Ülo Kalm. „Me peame kogu aeg edasi arenema. Tundub, et praegu on erakonnas nii, nagu ta on, ja kui valimisliidud on omavalitsustes seni näidanud, et toimivad, siis miks mitte minna valimistele oma, aga mitte erakonna nimekirjaga,” rääkis Kalm.

Ridala volikogu reformierakondlasest liige Anti Ratas pole veel otsustanud, mida sügisel teha. „Kuni viimase ajani mõtlesin, et ei kandideeri, aga nüüd kõhklen ja mõtlen, kas kandideerida. Kindel on see, et Toomas Schmidti selja taha ma igatahes ei lähe. Omadele selga ma pöörata ei kavatse!”

Kui aga Reformierakonna nimekiri tõesti nõrgaks jääb, tuleb Ratasel enda sõnul valida. „Suklese otsus oli ootamatu. Aga eks ole Suklesega nii, et teda saab kas vihata või armastada. Need, kes armastavad, jäävad ikka teda valima. Erakond selles mõttes muidugi kaotab,” nentis Ratas.

Loe pikemalt neljapäeval ilmunud Lääne Elu paberlehest.