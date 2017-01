Haapsalu massaaživoodi tootja sai jala India turu ukse vahele

Tarmo Õuemaa

Haapsalu ärimehe Priit Aigro firma SMARTdo OÜ sõlmis detsembri alguses lepingu, mille alusel hakkab India tervisetehnoloogia keskus InnovatioCuris sealsel hiigelturul reklaamima vibroakustilist massaaživoodit healBED.

CB Health Access on rahvusvaheline projekt, mis aitab siitkandi riikide tervishoiutehnoloogiat uutele turgudele. „USA, Lõuna-Korea, India ja Uganda,” loetles projekti Eesti-poolne eestvedaja Piia Vettik-Leemet Tartu Biotehnoloogia Pargist sihtturge.

SMARTdo kandideeris India programmi. „Saatsin SMARTdo tooteinfo India konsultandile, kes oli parajasti Soomes. Ta tuli Eestisse ja Haapsallu voodit oma silmaga vaatama, isegi kaks korda. Konsultant oli juba ideest vaimustunud ja vaimustus kasvas veel, kui ta voodit nägi,” rääkis Vettik-Leemet.

Nüüd on SMARTdol ja India-poolsel partneril InnovatioCuris Ltd-l koostööleping India turule sisenemiseks sõlmitud. „Nad püüavad leida India turu jaoks meditsiinitehnikat, et India rahva tervist parandada ja vähendada tervishoiukulusid. 1,23 miljardi elanikuga India riik on selle asja tõsiselt ette võtnud,” selgitas Priit Aigro.

Oma valdkonna iPhone

Voodi töötati välja TERE kompetentsikeskuses, mis on Tallinna ülikooli, selle Haapsalu kolledži, Haapsalu linna, siinse taastusravihaigla ja valdkonna ettevõtete ühisprojekt. Voodi tööstusdisainilahenduse autorid on Arvo Pärenson, Raivo Hein ja Taavet Pärenson.

Vibroakustikat on maailmas uuritud juba 1980. aastate lõpust, kuid seadmete tootjaid palju polegi. „Toodetakse sarnaseid seadmeid, aga neil on terve rida miinuseid. TERE kompetentsikeskus püüdis likvideerida seniste seadmete miinused ja lisada disaini. Sisuliselt on healBED selle valdkonna iPhone,” rääkis Aigro.

Näiteks olid varem sellistel seadmetel suured toasuurused helivõimendid – seadmed olid tõelised kobakad. HealBED näeb aga välja nagu elegantne lamamisvoodi, kõlarid on peidetud.

Viimane suurem täiustus tehti voodile suvel. Enne oli tarkvara kombineeritud Saksa päritolu diskoritarkvarast, Soome tarkvarast ja veel mitmest programmist. „Saime EASist innovatsiooniosaku ja lasime seadmele kirjutada oma tarkvara. Lõpuks tegid selle töö ära Mehis Küla Tallinna ülikoolist ja Jaan Koppe Haapsalu kolledžist,” sõnas Priit Aigro ja lisas, et nüüd kontrollitakse ise kogu tarneahelat.

Aigro on käinud mitmel tervisetehnoloogia messil healBEDi tutvustamas. Kõige tähtsamaks ürituseks peab ta senikäidutest sügisel Soomes Lahtis peetud esimest üleilmset vibroakustika konverentsi, kuhu tulid kokku juhtivad teadlased üle maailma. „Meil õnnestus oma voodi seal välja panna. Tagasiside oli hea. Kiideti, et oleme teinud väga vaikse seadme. Toronto ülikooli professor Lee Bartel, kes on üks maailma mõjukamaid muusikameditsiini teadlasi, säutsus pärast Twitteris, et healBED on suurepärane vibro lounge,” rääkis Aigro.

Voodid toodetakse Haapsalus

Priit Aigro sõnul on pool aastat tehtud tutvustus- ja arendustööd, kuid kasutuses on 10 000eurone seade praegu vaid Värska sanatooriumis. Veel üks seade on ettevõttel demoüritusteks, kuni kümne voodi osad on laos ootamas. „Olime alguses võib-olla optimistlikumad, aga siis tuli võimalus tarkvara arendada ja praegu tundub õige, et oleme rohkem kulutanud aega seadme täiustamisele,” ütles ta.

Aigro sõnul tehakse suurem osa voodi detaile Haapsalu ettevõtetes ja Haapsalus pannakse voodid ka kokku.

Vibroakustika mõju kinnitab terve hulk teadusuuringuid, nii et seda ei saa pidada alternatiivmeditsiiniks.

Uuringutega saab tutvuda Tallinna ülikooli kodulehel. Priit Aigro toob vibroakustika näite loodusest endast. „Kassinurr on üks vibroakustika teraapia alusideid. Kassid nurruvad, kui neil on valus, kui poegivad või on stressisituatsioonis ja see aitab.” Sedagi on teadlased uurinud.

„Ülikool koostööpartnerina on väga super olnud. See aitab ka turge otsida. Kui ülikool on taga, on suhtumine heas mõttes teistsugune,” ütles ta.

SMARTdo võitis meditsiini-iduettevõtete konkursi

SMARTdo meeskond võitis sTARTUp Biotech 2016 meditsiini-iduettevõtete konkursi, mille korraldas Tartu Biotehnoloogia Park teist aastat järjest.

sTARTUp Biotechi eesmärk oli kokku viia eluteaduste ettevõtjaid ja huvilised. Ürituse alguses peeti idee/toote/teenuse tutvustamisring, pärast mida jaotati mentorid meeskondade juurde ja algas aktiivne ideede edasiarendamine.

Mentoriteks olid nii Eesti (Indrek Tammeaid, Andrus Tasa, Olga Tšubrik, Sven Parkel) kui ka välismaised eluteaduste valdkonna mentorid (Olaf Gerber, Tom Schmit, Greg Mathers, Neil Thomas), kes siis vastavalt oma huvile ja teadmistele meeskondadega liitusid.

SMARTdo pälvis eelmisel aastal mentoritepoolse kõrgeima hinnangu – äriideele, selle teostatavusele, turuvalmidusele kui ka esitlusele. Lisaks rahalisele preemiale on SMARTdol võimalik saada ka järgnevat konsultatsiooni.

