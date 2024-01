Disainitudengid läbisid esimese hindamise

Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava I kursuse tudengid läbisid 5. jaanuaril oma esimese hindamise. „Ehk rebased lugesid tibusid,” ütles Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala kuraator Violetta Riidas.

Ettevalmistused hindamiseks algasid juba eelmisel päeval, kui suurem osa näitusest üles pandi. Esimese semestri jooksul on tudengid May Aavasalu käe all õppinud joonistamist ja Imbi Kruuvi käe all värvusõpetust. Lisaks pandi näitusele üles Raivo Heina õpetatud tappühendused ehk puidutööd ja Arvo Pärensoni juhendatud kompositsioonitööd, mis olid inspireeritud tuntud kunstnike töödest.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!