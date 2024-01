Parila selts alustab sel neljapäeval oma uut tegevusaastat kohtumisõhtuga, mille külaline on ajaloolane Mati Mandel.

On hea meel tõdeda, et Parila seltsi noored eestvedajad on võtnud aasta esimese kokkusaamise teemaks kodukandi ajaloo, sest see, mis oli siin „eile”, pole meile alati teada.

