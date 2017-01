Ettepanek: Promenaad saagu Poska promenaadiks

Kaire Reiljan

Jaan Poska käik viib Viieristilt Kuursaali juurde. Foto Arvo Tarmula

Kaks seltsi ja piiskop Tiit Salumäe on teinud Haapsalu linnale ettepaneku nimetada Promenaadi tänav Poska promenaadiks, linnavalitsus ideest ei vaimustu.

Täna hommikul on linnavalitsuses koosolek, kus arutatakse Poska mälestusfondi ja Eesti lipu seltsi ettepanekut ennistada Haapsalu Promenaadi tänavale Jaan Poska nimi.

Jüri Kraft Jaan Poska mälestusfondist ja Jüri Trei Eesti lipu seltsist saatsid Haapsalu linnavalitsusele kirja, milles põhjendavad oma ettepanekut Eesti diplomaadi ja esimese välisministri Jaan Poska 150. sünniaastapäevaga.

Idee pärineb piiskop Tiit Salumäelt. „Ühelt poolt on Poska juubeliaasta ja ega meil ju selles plaanis ühtegi nimekamat inimest ole,” põhjendas ta. Kuigi 2010. aastast on Haapsalu linnakaardil Poska käik, ei pea Salumäe seda piisavaks. „Hea oli, et Poska nimi tuli sel viisil Haapsalu kaardile. Teisalt ei vasta ühe olulise Eesti riigimehe auks ühe tänavalõigu nimetamine käiguks minu arvates isiku ajaloolistele teenetele Eesti Vabariigi ja rahva ees,” seisab Salumäe toetuskirjas.

Linnavalitsus Promenaadi nime muutmise ettepanekust ei vaimustu, sest kuus aastat tagasi nimetati Viieristi ja Promenaadi ühendav jalgtee Poska mälestusfondi ettepanekul Poska käiguks.

Linnavalitsuse peamine argument Poska promenaadi vastu on see, et praegune Promenaadi nimi mereäärsele tänavale on vana ja suupärane ning sellega on kõik harjunud. Aegade jooksul on Promenaad kandnud ka Romanovite bulvari, Poska puiestee ja 21. juuni puiestee nime. „Promenaadi ideologiseerimine peaks lõppema,” ütles Haapsalu linnavalitsuse arengu- ja muinsuskaitsespetsialist Ülla Paras.

Täispikkuse loe artiklit Lääne Elu paberlehest