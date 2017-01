Urmas Suklese Pevkurit toetav kiri ei pääsenud erakonna meililisti. Loe kirja

Tarmo Õuemaa

Urmas Sukles. Foto Arvo Tarmula

Haapsalu linnapea ja reformierakondlane Urmas Sukles väitis, et erakonna töötajad ei lasknud tema kirja erakonnakaaslasteni, sest see on Kristen Michali kui uue juhi vastu.

Ka ise rekonna juhatusse kandideeriv Sukles püüdis saata erakonnakaaslastele kirja, milles kutsub üles toetama Reformierakonna esimehe valimistel Hanno Pevkurit. „Proovisin kirja saata Reformierakonna omavalitsusjuhtide listi ja Läänemaa reformierakondlaste listi. Ei saanud. Eile proovisin uuesti ja ikka ei saanud,” ütles Sukles Lääne Elule. „Nüüd ei ole enam mõtet, sest kiri on ilmunud ajalehtedes.”

Erakonna peasekretär, samuti Läänemaa mees Reimo Nebokat ütles Eesti Päevalehele, et Sukles pole omavalitsusjuhtide listi kirjutanud ja listidesse kirjutamine on piiratud, et sinna ei saadetaks rämpsposti.

„See on jälle nii nagu kilekotivärgi tunnistamisega,” ütles Sukles. „Reimo Nebokat oleks võinud öelda, et listid pandi kinni. See, et ma pole proovinud kirjutada, on jama.”

Reformierakonna esimeheks kandideerivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur.

Urmas Suklese kiri erakonnakaaslastele

Ilusat Uut Aastat.

Tuleb tegus aasta ( loodetavasti :))). Meil erakonnas käsil jälle juhatuse ja esimehe valimised. Minu arvates vajab erakond küllaltki tugevat pööramist ning üles seatud kandidaatidest on Hanno see, kes seda pööramist saab teha. Kristen on lugupeetud ja toimekas mees, aga tal on üks väga suur nõrkus – ta ei ole rääkinud tõtt ajakirjanikele ja on sellega “ vahele jäänud” . SEDA AGA MEEDIA JA ÜLDSUS EI UNUSTA KUNAGI ning tema juhtimisel ei kao reformierakonna kui “kilekotierakonna” maine kuhugi. Aga seda mina ja paljud erakonna liikmed ei taha ! Palun toeta Hannot esimehena. Olen seadnud järjekordselt ka oma kandidatuuri juhatuse liikmeks ülesse, sest arvan, et ettevõtlik maahääl võiks kõlada juhatuses . Palun toeta mind ja minu häid kaaslasi, kes on lubanud ka piirkondade eest kosta nagu SIIM KALLAS, ANDREI KOROBEINIK, RAIT PIHELGAS JA MART VÕRKLAEV.