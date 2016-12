Noarootsi-Uuemõisa silla analüüs valmib aprilli lõpuks

Tarmo Õuemaa

Lääne maavalitsus, Noarootsi vallavalitsus ja Ridala vallavalitsus sõlmisid lepingu Noarootsi – Uuemõisa silla tehnilise teostatavuse analüüsiks.

Leping näeb ette praeguse liikluse analüüsi ja sillaliikluse prognoosi, teetammi ja silla trassi valiku. Antakse ka silla maksumuse eksperthinnang. „Analüüs pakub nii ligikaudse maksumuse, silla või tammi trassi ja eskiislahenduse,” ütles Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo (pildil).

Noarootsi poolsaare ühendamine Haapsaluga silda mööda on noarootslaste vana unistus. „Püsiühendus on Noarootsi valla üldplaneeringus, aga ka Ridala valla üldplaneeringus ja Lääne maakonnaplaneeringus,” selgitas Hirmo, miks kaasati Ridala vald ja Lääne maavalitsus.

Noarootsi ja Uuemõisa vahelise ühendustee pikkus on umbkaudu 2 kilomeetrit. „Vesi on seal nii madal, et sel sügisel sai selle maa enam-vähem läbi jalutada,” ütles Hirmo.

Analüüsi teeb Skepast & Puhkim OÜ hiljemalt tuleva aasta 30. aprilliks.