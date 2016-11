Silma Õpikojas tuleb taas loodusfotograafia laager

Lemmi Kann

Martin Vesberg püüdis aprillikuus toimunud fotolaagris oma kaameraga kinni põhjatihase. Foto: Martin Vesberg

Detsembrikuu teisel nädalavahetusel toimub Silma Õpikojas selle aasta viimane lastelaager, teemaks loodusfotograafia.

Laagrisse oodatakse 10-15 aastaseid noori, kel huvi loodusfotode tegemise vastu. Laagris õpitakse tundma pildistamise algtõdesid, tehakse ühiseid pildistamisretki ja vahvaid töötubasid. Silma Õpikoja loodusõppe juhendaja Helen Edasi sõnul on esimesed huvilised end juba kirja pannud ja nende hulgas ka eelmistes laagrites osalenuid. Huvilistel tasub aga kiirustada, sest fotolaagrite grupi suurus on kuni 16 inimest.

„Teistes looduslaagrites on meil grupi suurus kuni 20, aga kuna üks osa fotolaagrist on ka pildistamisretkedel tehtud fotode analüüsimine, mis on laste jaoks väga oluline, siis fotolaagrite grupid on väiksemad,“ selgitas Edasi.

Loodusfotograafia laagri tegevust juhendavad Helen Edasi ja ornitoloogist hobifotograaf Marko Valker. Külla tuleb ka linnuteadlane Tarvo Valker, kes räägib enda kogemustest loodusfotode tegemisel. Lisaks tuleb loodusfotograafiast rääkima külalisfotograaf, kelle nimi jääb esialgu veel üllatuseks. Eelmisel korral, aprillikuus toimunud laagris käis lastele loodusfotograafia saladustest rääkimas Eesti üks paremaid loodusfotograafe Mati Kose.

Lugu sellest, mis tookord laagris toimus ja milliseid pilte seal tehti, saab lugeda Lääne Elu veebist siin.

Fotolaager toimub 9. – 11. detsembrini.

Vaata infot Silma Õpikoja Facebooki lehel.