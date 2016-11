Jüri Ratas: peaministri umbamine kukub läbi

Andrus Karnau

Jüri Ratas. ARVO TARMULA

Keskerakond valib laupäeval esimehe, suure tõenäosusega tõukab Jüri Ratas troonilt Edgar Savisaare.

Riigikogu aseesimees, Keskerakonna esimehe kandidaat Jüri Ratas, mullu novembris hääletasid Läänemaa keskerakondlased Edgar Savisaare poolt. Mis on aastaga muutunud, et nüüd lubavad nad olla nagu üks mees teie poolt?

Ma olin erakorralise Keskerakonna kongressi vastane, aga mu seisukoht muutus, kui selle aasta augusti lõpus tuli info, et erakond on sõlminud vähemalt ühe juhatuse liikme poolt garantiikirjad OÜga Midfield. Praegu vaidleme garantiikirjade üle arbitraažikohtus, aga see on erakonna juhtimise usalduskriis.

Garantiikirjaga lubab Keskerakond osta oma pikaajaliselt reklaamipartnerilt Paavo Pettai OÜ Midfieldilt teenuseid. Mis on garantiikirjade probleem?

Probleem on selles, et erakond peab igal hetkel, kui pikaajaline partner esitab 730 000eurose arve, selle kinni maksma. Midfield on seda juba soovinud. Keskerakonna Tallinna kontori kinnistule on pandud hüpoteek.

Kui suur on Paavo Pettai sisuline mõju olnud Keskerakonnale?

Pettai on olnud aastakümneid Edgar Savisaare väga lähedane inimene, ta on mõjutanud erakonna valimiskampaaniaid, aga erakonna muus poliitikas, ma ei tea, et oleks mõju.

Ühesõnaga, et garantiikirjad sundisid teid kandideerima erakonna esimeheks?

Mind sundis kandideerima erakonna väga keeruline finantsseis.

Kas halvimal juhul tuleb erakonnal maksta 700 000 eurot?

Halvimal juhul tuleb korrutada see summa kolmega. Seda ütleb seadus, kui tegemist on valimiskuludega. Kui erakond on kasutanud finantsvahendeid valesti, siis tuleb korrutada summa kolmega.

Kas teid ähvardab trahv?

Täpselt. Ma loodan väga, et advokaat Paul Varuli abiga võidame protsessi.

Ühesõnaga ütlete, et halvimal juhul võib erakondade rahastamise kontrollikomisjon teha Keskerakonnale trahvi?

Ma ei tea, mis on garantiikirjade taga. Seda ei tea ka juhatus.

Kas see võib olla seotud Keskerakonna ebaseadusliku rahastamisega?

Ma ei tea seda, juhatus ei ole Midfieldiga kohtunud. Minu teada ei Keskerakonna juhatuse liikmed ei tea, millised kokkulepped sõlmiti Midfieldiga 2014. aasta detsembris.

Kui Jüri Ratas võidab, mis saab Edgar Savisaarest?

Egdar Savisaar on olnud ja on erakonnas väga väärikas persoon. Savisaar on oodatud Keskerakonna poliitikameeskonda. Kui võidan, on minu kord temaga silda ehitada.

Kas erakond on pannud Savisaare randmete ümber kuldsed käerauad, makstes elamis- ja kohtukulud?

Erakond peab aitama Edgar Savisaart teatud küsimustes majanduslikult, üks on liikumisvõimalus, kohtukulusid tasub erakond eelarve võimaluste piires, mitte rohkem. Ma soovin, et ta annaks nõu erakonna poliitika kujundamisel.

Kas poleks õigem, et Savisaar lahkuks erakonnast, sest on saanud tõsised korruptsioonikahtlustused?

Kui olin Tallinna abilinnapea, nägin, kuidas abilinnapeal Vladimir Panovil pandi käed raudu telekaamerate ees. Mõned aastad hiljem öeldi, et ta ei ole süüdi. Olen õppinud Tartu ülikooli õigusinstituudis teist kõrgharidust, lähtun süütuse presumptsioonist.

Kes on Keskerakonna linnapea kandidaat 2017?

See on väga tõsine küsimus. Erakonna esimehe koht on riigi tasandi poliitikas. Kohaliku omavalitsuse tasandi poliitikul on oma tee. See ei ole hea märk, kui erakonna esimees ja Tallinna linnapea on üks ja sama persoon.

Te olete olnud ju Tallinna linnapea.

Jah, 2005–2007 oli Tallinna linnapea, aga ei olnud erakonna esimees. Toona oli see mu kirg ja armastus.

Kes on Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat?

Ma ei tea praegu, see sõltub paljust: erakorralisest kongressist, erakonna Tallinna juhtidest ja Keskerakonna juhatusest. Meie eesmärk on võtta Tallinna volikogus absoluutne enamus.

Kui tõenäoline see on, et Savisaar teeb Tallinnas oma nimekirja?

Ma ei näe seda tõenäosust.

Esmaspäeval on riigikogus peaminister Taavi Rõivase umbusaldushääletus. Kas see kukub läbi?

99 juhul sajast kukub umbusaldushääletus läbi.

Mis on teie etteheide Taavi Rõivasele?

Seisak ja dogmadest kinnihoidmine maksupoliitikas, tahtmatus teha ettevõtlussektorile erisusi, näiteks laevanduses. Ma arvan, et laenuvõtmine investeeringuiks ei ole halb, aga meie valitsusel on põhimõte, et laen on halb asi. Küsimus on, millised on suured investeeringud, mida peaks riik tegema. Riik võiks luua elamufondi, et väljaspool Tallinna oleks inimestel kvaliteetseid kortereid. Dogma on see, et kohalikel omavalitsustel ei ole maksubaasi, millega soodustada ettevõtlust.

Kuidas tulete Edgar Savisaare asendamisega toime vene valija hoidmisel?

Usun, et Keskerakonna venekeelsed poliitikud kandideerivad valimistel. Ma olen ka ise olnud venekeelsetes piirkondades edukas.

Teie potentsiaali püüda vene valijaid loetakse suuremaks, kui see on Kadri Simsonil. Kas vene valija on ka põhjus, miks ei ole Simson erakonna esimehe kandidaat?

Mina olen erakonna esimehe kandidaat, sest otsuse teinud meeskond arvas, et Jüri Ratas on kriitilisel hetkel kõige sobivam kandidaat.

Eestil on naispresident, aga pole ühtegi naissoost erakonnajuhti.

Üks on – Kristiina Ojuland.

Mis on Keskerakonna lubadus kohalikele omavalitsustele?

Riiklike kohustuste üleandmine koos rahalise baasiga. Kohalikud omavalitsused suudavad paljusid ülesandeid täita efektiivsemalt kui riigiasutused. Maakonnasisene transport või esmatasandi arstiabi võiks olla vabalt kohaliku omavalitsuse korraldada. Riik on võlgu 2009. aastal ära võetud tulumaksu osa. See tulubaas tuleb omavalitsustele tagasi anda.

Mille arvel omavalitsustele tulumaksu osa tagasi anda, kui riigieelarves on iga euro arvel?

Tuleb kasvatada majandust, aga on ka rakendamata maksupoliitilisi meetmeid. Näiteks kaugsõiduvedusid tegevad välisfirmad ei maksa maanteemaksu. Kui kaubalaevad saaksid maksusoodustuse ja tuleks Eesti lipu alla, siis laekuks riigikassasse rohkem kui praegune null.

Kuidas kavatsete lahti saada Putini-sõbraliku erakonna sildist?

Tegudega.

Pole ju saladus, et teie erakonnakaaslased jätsid riigikogus küüditamise avalduse poolt hääletamata, sest kartsid kaotada valijaid.

Sel teemal oli Keskerakonna fraktsioonis tõsine arutelu. Selgitasime, et küüditamine on olnud paljudele peredele traagiline sündmus.

Kuidas hääletavad teie erakonnakaaslased järgmise selletaolise avalduse puhul?

Siis tuleb vaadata, ma loodan, et selgitustest oli kasu.

Kas see on õige, et kandideerite esimeheks, sest Savisaare tervis on nii vilets, et ei saa enam erakonna juhtimisega hakkama?

Savisaare tervis ei ole kindlasti mitte minu kandideerimise põhjus, vaid juhtimises on olnud suured möödalaskmised. Minu soov on, et 25 aastat tegutsenud Keskerakond kestaks edasi.