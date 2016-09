Tarankov ostis püügiloa aasta tagasi

Andrus Karnau

Küünlad ja lilled surnukeha leidmiskohas. ARVO TARMULA

Nikolai Tarankovi on iseloomustatud kui kirglikku kalameest. Surmapäeval oli tal kehtiv kalastusluba Saunja lahele. Avaliku andmebaasi järgi ostis ta püügiloa mullu detsembris. Seega oli 9 kuud teada, et just kolmapäeval on ta Kirimäe poolsaarel. Andmebaas ei näita avalikult ostja nime, kuid kolmapäevaks, 14. septembriks oli ostetud kolm kalastusluba.

Saunja laht on praegu kalameestele poolsuletud. Läänemaa keskkonnainspektsiooni juht Tõnis Ulm ütles, et 1. novembrini tohib lahele päevas minna kuni kolm paati. „Nikolai Tarankovil oli kolmapäevaks kalastuskaart Saunja lahel püüdmiseks,” ütles Ulm.

Ulm märkis, et Tarankov on ka varem käinud Saunja lahel kalastamas, ostes selleks kalastuskaarte. Kui tihti, seda ei osanud või tahtnud Ulm öelda. Püügiluba lahel maksab 6 eurot päev.

Tarankovi on peetud Eesti organiseeritud kuritegevuse ja selle katusorganisatsiooni ehk ühiskassa juhiks juba 1990ndate aastate algusest saadik. Politsei sai teate tema surnukeha leidmise kohta kolmapäeval kella 14 ajal. Surnukeha leiti koos maasturi ja paadiga Kirimäe poolsaarelt mere äärest.