EPL: Morobell peab lõhutud merekaabli eest maksma 145 000 eurot

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Raivo Baum. Foto Arvo Tarmula

Haapsalu kalapüügifirmal tuli konkreetsete tõenditeta kohtuhagis välja käia ligi 145 000 eurot, kirjutab Eesti Päevaleht.

Septembris jõustus kohtuotsus, mille järgi väidetavalt telekomifirmade merekaablisse takerdunud laevaomanikul Morobell OÜ-l tuleb lõhutud kaabli eest koos kohtukuludega välja käia ligi 145 000 eurot.

„Laev polnud isegi selle kaabli purunemiskohas. Kaks kuud hiljem saime teada, et selline asi on juhtunud. No kuidas sa tõendad siis enam?” ütles Morobell OÜ suuromanik Raivo Baum.

2014. aasta märtsis liikus Morobelli kalalaev Toolse üle merekaabli. Merekaabel purunes üheksa minutit hiljem ja 110 meetrit eemal.