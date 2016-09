Andres Herkel: kasvuprognoosi langus peab valitsuse kainusele kutsuma

Käesoleva aasta majanduskasvu prognoosi alandamine 1,3 protsendile on hoiatav sõnum, millest valitsuse osapooled peavad koos adekvaatseid järeldusi tegema, kirjutab Vabaerakonna juht Andres Herkel oma ajaveebis.

Kui eelmise aasta oktoobris tänavust riigieelarvet tutvustades nimetas rahandusminister Sven Sester 2,6-protsendilist majanduskasvu prognoosi konservatiivseks, siis nüüd oleme fakti ees, et see osutub lausa poole madalamaks. Toona püüdis minister kõigiti naeruvääristada Vabaerakonna väidet, et prognoosid on liiga optimistlikud, aga kahjuks oli meil õigus. See pole siiski mitte ainult meie seisukoht, näiteks on ka Eesti eelarvenõukogu esimees Raul Eamets juhtinud korduvalt tähelepanu, et majandusprognoos on täis soovmõtlemist.

Aprillis rahandusministrile esitatud arupärimises nentisime, et Eesti majanduskeskkond on ebakindel, pole oskustööjõudu, välisnõudlust ja ettevõtted pole rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Vaatamata korduvatele tähelepanu juhtimistele ja mitmetele ettepanekutele maksupoliitika vallas pole valitsus olulisi algatusi majanduse elavdamiseks ja struktuurireformide tegemiseks ette võtnud. Sisukaid samme paindlikumate töösuhete ja vähesema bürokraatia suunas pole samuti astutud. Selle asemel jätkatakse soovmõtlemist ja selle peegeldamist riigi rahanduse planeerimisel.

Üks peamisi põhjuseid, miks valitsus ei suuda olukordi adekvaatselt hinnata ja konkreetsete algatustega välja tulla, peitub minu meelest koalitsiooni-sisestes erimeelsustes. Sellises õhkkonnas, kus ministrid sõnelevad Haigekassa olukorra teemal selmet seda lahendada ning pensioniea tõstmise osas teeb üks erakond ootamatut soolot ja teised hüüavad „ei-ei-ei“ pole võimalik sisukalt koos töötada ja ammugi mitte makroökonoomilisi probleeme lahendada.

Kahjuks on poliitikas nii, et tihti peab olukord õige hull olema, et osapooled loobuksid rühmaegoismist ning mõistaksid koostöö ja kompromisside vajalikkust. Praegu on see olukord kätte jõudmas ühes kõige fundamentaalsemas valdkonnas ehk riigi rahanduses.

