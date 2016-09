Läänemaal laiendatakse kiire interneti baasvõrku

Pruuniga on tähistatud praeguseks valminud baasvõrk, värviliselt on tähistatud uue etapi objektid. Kaart: majandusministeerium

Riik investeerib kiire interneti baasvõrgu rajamiseks täiendavalt 12,7 miljoni eurot, mille tulemusel saavad baasvõrguga paremini kaetud Läänemaa, Hiiumaa, Muhu saar ja Peipsi läänekallas.

Majandusminister Kristen Michal allkirjastas käskkirja, millega kinnitas uue lairiba baasvõrkude investeeringute kava. Käskkirja alusel rajatakse täiendavad ligi 948 kilomeetrit kiire interneti tagamiseks vajalikku baasvõrku maksumusega 12,7 miljonit eurot.

„Baasvõrk loob eelduse valguskaabli toomiseks kodudesse, kuid ka mobiilse interneti pakkumiseks ning 5G tulekul on baasvõrk samuti asendamatu,“ ütles Michal.

Praeguseks rajatud juba ligi 4400 kilomeetrit kiire interneti baasvõrku. Antud voorus saavad baasvõrguga paremini kaetud Läänemaa, Hiiumaa, Muhu saar ja Peipsi läänekallas.

Eesti lairiba baasvõrgu ehk EstWini projekti eesmärgiks on, et 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest oleks baasvõrgule lähemal kui 1,5 kilomeetrit. Kokku on kavas ehitada u 6600 kilomeetrit kogu riiki katvat baasvõrku.

Baasvõrgu terviklik valmimine on plaanitud 2018. aasta lõpuks.

Järgmise etapi baasvõrk