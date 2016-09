Algas veerandsajas Steni muinasjutuvõistlus

Kaie Ilves

Ann ja Ants Roos. Arvo Tarmula foto

Alates tänasest ootavad haapsallased Ann ja Ants Roos Steni muinasjutuvõistlusele muinasjutte, seekord juba 25. korda.

„Veerandsada tõesti. Ilus ümmargune. Sellepärast me ta jälle välja kuulutamegi,” ütles võistluse üks korraldajaid Ann Roos.

Naljaga pooleks on Ann ja Ants Roos mitu korda lubanud, et võistlus on viimane, aga ikka ja jälle uue välja kuulutanud, nüüdseks siis veerandsajandat korda.

Kokku ütleb Ann Roos olevat ennast ja Antsu 24 aasta jooksul läbi lugenud üle 6000 muinasjutu, sest enam-vähem nii palju on neid 24 aasta jooksul saabunud. Suurem osa jutte tulevad enne jõule, vahetult võistluse tähtajaks.

„Siis on postiljon lookas,” ütles Ann Roos.

Steni muinasjutuvõistlusel osalemiseks tuleb muinasjutud saata ümbrikus, mitte meilitsi, ja need toob kohale kirjakandja.

Enne jõule lähebki Annel ja Antsul lugemisega eriti kibedaks, siis ongi nad vahel naljaga pooleks lubanud, et olgu see viimane kord, aga on juhtunud ka nii, et esimene muinasjutt jõudis kohale täpselt võistluse esimeseks päevaks, 6. septembriks.

Steni muinasjutuvõistlust korraldavad Ann ja Ants Roos oma poja Sten Roosi (1970-1991) mälestuseks. 6. september on muinasjutuvõistluse alguspäev sellepärast, et see on Steni sünniaastapäev.

Muinasjutuvõistluse algusaegu meenutades ütles Ann Roos, et kõik sai alguse sellest, et Sten kirjutas poisina muinasjutte ja nemad Antsuga olid neist välja andnud esimese raamatu „Steni muinasjutud”, mille oli illustreerinud Edgar Valter.

„Siis jäime Antsuga mõtlema, et midagi peaks nagu veel tegema, ja mõtlesime välja võistluse. Mõtlesime, et mõned aastad teeme,” ütles Ann Roos. Et kui Sten oskas muinasjutte kirjutada, küllap on veel lapsi, kes seda teha oskavad ja tahavad. Tuli välja, et oligi. Esimesele muinasjutuvõistlusele saabus paarsada juttu, autasustamistseremoonia oli alles ehitusjärgus rahvusraamatukogu ovaalsaalis, lastekirjanduse keskuse Nuktitsa konkursi (konkurss, kus lapsed selgitavad välja parima lastekirjaniku ja -kunstniku) paremate väljakuulutamise sabas. Muinasjutuvõistluse auhindu anti toona välja kaks – üks päris- ja üks ergutusauhind. Pärisauhinna sai Lagle Räga Jõgeva ühisgümnaasiumist. Ann Roos märkis, et Jõgeva ühisgümnaasium on Steni muinasjutuvõistlusel ainsa koolina osalenud absoluutselt igal aastal. Lagle Rägast aga, kas just muinasjutuvõistluse pärast, aga võib-olla ka, on nüüdseks saanud Palamuse raamatukogu juhataja.

Lõpuks kasvas muinasjutuvõistlus kui Nukitsa saba nii suureks, et eraldus Nukitsast ja jätkas iseseisvana. Steni muinasjutuvõistluse auhindamised kolisid lõplikult Tallinna raekotta ja on seal tänini.

Ann ja Ants Roos ootavad muinasjutte märgusõna all „Steni muinasjutuvõistlus” aadressil Endla 2b krt 1, 90504 Haapsalu 20. detsembrini. Võistlusele on oodatud 10-15aastaste laste muinasjutud pikkusega kuni kaks A4 formaaadis lehekülge.

Võistluse tulemused saab teada tuleva aasta aprillis rahvusvahelise lasteraamatupäeva paiku.

Paremad muinasjutud avaldab ajakiri Hea Laps.