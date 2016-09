Jim Ashilevi esitleb raamatut lugemismaratonina

Kaie Ilves

Jim Ashilevi. Erakogu

Täna, 5. septembril esitleb Tartus aparaaditehases oma uut raamatut „Armastuskirju teatrile” haapsallasest kirjanik ja näitleja Jim Ashilevi.

Raamatut esitleb Ashilevi omalaadse lugemismaratonina – kümne tunni jooksul loetakse kogu teos ette. Et lugemine läheks libedamalt, aitavad kirjanikku sõbrad – näitlejad Ott Kartau, Kristo Viiding, Ragne Veensalu ja teatrikunstnik Nele Sooväli. Samasuguse lugemismaratoni korraldas Ashilevi ka oma eelmise teose, mullu ilmunud romaani „Kehade mets” puhul. „Kehade metsa” luges Ashilevi üksi väikeste vahedega ette 12 tundi. „Armastuskirju teatrile” peaks ette loetama kümme tundi. Maraton algab kell viis õhtul ja kestab kella kolmeni öösel. Ashilevi sõnul võiks raamatuesitlus tekitada elevust ja olla põnev ning lugemismaratoni formaat võimaldab seda. „On haruldane, et lugejal on võimalik veeta aega koos autoriga. See on just see, mida ma ise lugejana igatseksin – olla koos kirjanikuga tema maailmas ja unustada end sinna mõneks ajaks,” ütles Ashilevi. Samuti paelub Ashilevit lugemismaratoni kollektiivne aspekt. Lugemine iseenesest on üksildane tegevus, kus igaüks on ise oma pesas. Lugemismaratonist aga võtab oma näo ja häälega osa kirjanik. Maraton annab lugemisele kontserdi, teatri mõõtme, mida üksi koos raamatuga saavutada ei ole võimalik.

Ashilevi on öelnud, et „Armastuskirju teatrile” on raamatutäis „isiklikke, torkivaid ja sapiseid” kirju teatrile. „Sest kuidas teisiti neid armastuskirju kirjutatakse? Huulepulga jälgedega ja lõhnastatud paberil? Unustage ära.” Teost defineerib ta kriisist väljatuleku loona. „See on katse taasleida põhjust, miks on teatrit vaja. See on hästi isiklik raamat sellest, kui õudne ja kahjulik on teater, aga sellest hoolimata armastan ma teda ega saa temast tõenäoliselt elu lõpuni lahti,” ütles Ashilevi.

„Armastuskirju teatrile” on välja andnud kirjastus Petrone Print. Raamatus on 225 lk.

Jim Ashilevi (snd 1984) on kirjanik ja lavastaja. Ta on avaldanud kaks näidendit ja kaks romaani. Ashilevi on tegev Vanemuise teatris ja Von Krahli teatris lavastaja, näitleja ja dramaturgina.

„Armastuskirju teatrile” esitleb Jim Ashilevi septembris ka Haapsalus.