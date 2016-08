Nõva lestamaratoni võitja sai tormi kiuste päevaga üheksa lesta

Tarmo Õuemaa

Lestamaratoni võitja Harri Nurk. Foto Tarmo Õuemaa

Vaatamata tormituulele tõmbas Nõva lestamaratoni võitja Harri Nurk õngega Peraküla rannas päeva jooksul merest välja üheksa lesta.

Kolmas Nõva lestamaraton algas keskpäeval, kui paaridesse loositud võistlejad said 15-meetrised rannaribad, millelt iga osaleja võis püüda kahe ridvaga.

Tormilähedane tuul rullis Perakülas randa kalapüüki segavaid laineid. Ometi oli kella kolmeks, mil esimene etapp lõppes, Tallinna mehel Harri Nurgal käes juba kuus lesta, rohkem kui mullusel võitjal päevaga kokku.

Võistluse teine etapp peeti ööpimeduses kella üheksast keskööni. Nurk kasvatas edu veelgi ja võitis lõpuks üheksa lestaga.

"Meeletu tuul, 19 meetrit sekundis. Ise ilma võistluseta poleks sellise tuulega kodust välja tulnudki," ütles ta.

"Nii suur laine lööb rannas liiva üles ja sinna lest kindlasti ei tule. Peab sellest ribast üle viskama, vähemalt 15-20 meetri kaugusele," lisas Nurk.

Kui vaikse ilmaga saavad õngitsejad lesta konksu otsa hakkamisest aru selle järgi, et maasse löödud ridva ots hakkab võbelema, siis tormiga keerutab vesi adrut nii, et ridvaots võbiseb kogu aeg. Pealegi venitab tugev tuul tamiili. "Kõik käis pimesi. Viskad õnge sisse, ootad mingi aja ja tõmbad siis välja, et äkki on lest otsas," kirjeldas võitja.

Kokkuvõttes jäi suur osa võistlejaid ilma kalata ja mõni loobus ilma tõttu ka ööetapist.

Harri Nurk jagas meelsasti saladust, kuidas sellise ilmaga üheksa lesta saada. Söödaks peavad olema tiigerkrevetid. "Tavalised krevetid, millega püütakse, on palju väiksemad. Tiigerkrevett on küll palju kallim, aga toob rohkem lesta," ütles ta.

Oma sagi pidi võitja aga Nüvale jätma, sest naine seda koju ei luba. "Naine ütles, kui välja läksin, et ära sa lestaga koju tule. Alles üleeile praadisime terve hulga lesta ja see ootab kodus," rääkis ta.