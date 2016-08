Haapsalu vehklemishalli valmimine on küsimärgi all (8)

Vehklemishalli ehitus. Arvo Tarmula foto

Oktoobris peaks Haapsalus valmima maailmatasemel vehklemishall. Haapsalu linnale kuuluv osaühing ehitab halli pangalaenu abil, kuid vehklemisradade jaoks vajalikud enam kui 75 000 eurot loodeti kompenseerida annetustega. Spordisõprade huvi annetamise vastu on aga olnud leige, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Vehklemishall läheb kokku maksma ligi 1,1 miljonit eurot. Linnale kuuluv osaühing rahastab seda pangalaenuga. Kuna spordibaaside laenukoormus on suur, siis loodeti, et vehklemisraja jaoks vajalik summa kompenseeritakse annetuskampaania abil ja rohkem pole vaja laenu võtta. Toetajaid on aga olnud napilt ja annetusi ainult veidi üle tuhande euro.

"Kindlasti ei jää see hall ehitamata. Seda me oleme juba ammu öelnud, aga oleme raskustes kindlasti selle halli ülalpidamisega, kuna meie laenukoormus läheb nii suureks," märkis Haapsalu Linna Spordibaaside OÜ juhataja Tarmo Tuisk.

Ka Haapsalu linnavalitsus, mis doteerib spordibaaside tegevust aastas ligi 300 000 euroga, kinnitas, et hall saab valmis, kuid dotatsiooni kasv oleks linnaeelarvele arvestatav lisakoormus. Üheks võimaluseks olukorda osaliselt leevendada oleks linna kinnitusel see, kui kodanikud teeksid ettepaneku kasutada järgmise aasta kaasava eelarve jaoks eraldatud 20 000 eurot spordibaaside toetamiseks.

"Kaasava eelarve ettepanekute tegemise aeg on just käes ja arvatavasti võiks mõni julge olla, või ongi, et teeb siis sellise ettepaneku ka, et seda kaasava eelarve summat kasutada siis selle halli edendamiseks," lausus Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman.